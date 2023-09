Calciomercato. E' un Pietra Ligure a tutta qualità, colpaccio Anich per i biancocelesti!

Proprio stamattina mister Flavio Ferraro aveva parlato di Joela Anich, l'ex centrocampista offensivo dell'Albenga nella scorsa stagione in Serie D alla Fezzanese (21le presenze con i verdi nel girone A).

Il tecnico valbormidese aveva preannunciato possibili novità importanti a livello di mercato, anche in campionati importanti.

Il blitz giusto l'ha portato a termine il Pietra Ligure, pronto a ufficializzare pochi istanti fa l'arrivo del trequartista classe 2001.

Unitamente è stata annunciata la permanenza al Devincenzi di Praino e il tesseramento di Pescio

Il comunicato:

L’A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver perfezionato l'accordo per le prestazioni sportive del calciatore Joel Anich, centrocampista classe 2001.



La società rende noto inoltre che sono parte integrante dell'organico della Prima Squadra per la stagione sportiva 2023/2024 anche i calciatori Andrea Pescio (attaccante, classe 2005) ed Erri Praino (difensore, classe 1991).



A Joel, Andrea ed Erri l'augurio da parte di tutto il club per una futuro in maglia biancoceleste ricco di soddisfazioni.