Giudice Sportivo, Eccellenza. Poco da segnalare dopo la terza giornata

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 24/ 9/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (III INFR)
GASSANI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
SCHIAPPACASSE FRANCO (RIVASAMBA H.C.A.)
GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (I INFR)
CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
FIUZZI LUCA (TAGGIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
MAUCCI RAFFAELE (SAMMARGHERITESE 1903)
AMMONIZIONE (II INFR)
COLAMOREA MIKI (ANGELO BAIARDO)
LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PADOVAN GABRIEL (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)
BERTOZZI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)
BIGINI JONATHAN (FORZA E CORAGGIO)
CAPASSO LUCA (FORZA E CORAGGIO)
FENATI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
VIOLA MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)
CAPOCELLI FILIPPO (PIETRA LIGURE 1956)
TONA MARC (PIETRA LIGURE 1956)
CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)
QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)
RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)
PATERNO DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)
CANOVI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (I INFR)
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)
BIANCATO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
GATTO PIERLUIGI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
SIVORI NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GNECCHI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)
INSOLITO ANTONIO GABRIEL (CAIRESE)
TAZZER MASSIMO (CAIRESE)
FABBRI ALEX (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
CASANOVA ALESSANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
PAPI YURI (FORZA E CORAGGIO)
RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)
AYALAS SANTIAGO EZEQUI (PIETRA LIGURE 1956)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
BACIGALUPO FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)
DELFINO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)
RAFFO MATTIA (SAMMARGHERITESE 1903)
GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)
PRETI MATTEO (SERRA RICCO 1971)
SALVINI MATTEO (SERRA RICCO 1971)
TRAVERSO DIEGO (SERRA RICCO 1971)
CARLETTI LUCA (TAGGIA)
GALLO VALERIO (TAGGIA)
KANE RASSIDOU (TAGGIA)
GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)