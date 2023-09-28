Giudice Sportivo, Promozione. Alberto, Chiriaco e Perata dietro la lavagna nel girone A, un turno anche a mister Tobia

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 23/ 9/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)
SAVARESI TOMMASO (NEW BRAGNO CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)
SAVIOZZI FRANCESCO (CARCARESE)
GARE DEL 24/ 9/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
MACCIO PIER BENEDETTO (CAMPESE F.B.C.)
CONTI LORENZO (MAGRA AZZURRI)
MASSAGGIATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
CASALEGGIO ANDREA (SAN DESIDERIO)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
TOBIA FABIO (LEGINO 1910)
AMMONIZIONE (II INFR)
MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
AMMONIZIONE (I INFR)
SCHIAZZA CORRADO (LITTLE CLUB JAMES)
TOVANI PIERLUIGI (SAN CIPRIANO)
VALMATI ENRICO (SESTRESE BOR. 1919)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
PERATA VALERIO (LEGINO 1910)
CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)
ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)
ARCIDIACONO ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
PIROLI NELSON (CELLE VARAZZE F.B.C.)
CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)
BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)
CARRO GAINZA MATEO GASTON (PONTELUNGO 1949)
AMMONIZIONE (II INFR)
CONTI NICOLO (CADIMARE CALCIO)
MAZZUCCHELLI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)
URSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)
BOUHRAME AMINE (CANALETTO SEPOR)
CARLINI EDOARDO (CANALETTO SEPOR)
TISSONE ALESSIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)
VINCI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
ROLON PABLO SERGIO (FINALE)
MOUSSAVI SEYED NADER (INTERCOMUNALE BEVERINO)
SALMASO ANDREA (LITTLE CLUB JAMES)
PRAGLIA MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)
GJOKA RAMADAN (PRA F.C.)
LOBASCIO GIULIANO (PRAESE 1945)
PAOLETTI LORENZO (PSM RAPALLO)
PONS RICCARDO (PSM RAPALLO)
RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)
GALLINO MASSIMILIANO (SAN CIPRIANO)
LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)
AMMONIZIONE (I INFR)
FERRARI LEONARDO (CADIMARE CALCIO)
MARIANELLI MATTEO (CADIMARE CALCIO)
PORTOGHESE LUCA (CADIMARE CALCIO)
SICURO FRANCESCO (CADIMARE CALCIO)
MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)
LUCI MATTEO (CAMPOROSSO)
MONTELEONE DANILO (CAMPOROSSO)
CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)
VANNI LUCA (CANALETTO SEPOR)
COGOZZO YURI (CAPERANESE 2015)
GACCIOLI NICOLO (CAPERANESE 2015)
CUKA LEONIDI (CELLE VARAZZE F.B.C.)
DI MOLFETTA ANDREA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
SEVERI SIMONE (CELLE VARAZZE F.B.C.)
CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)
ILLIANO DANIELE (FINALE)
MONDINO DOMINIK (FINALE)
SIMIGLIANI CARPIO LUIS CARLOS (FINALE)
CAMERA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MORETTI TOMMASO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ORIGLIA FILIPPO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
DE CILLIS FABRIZIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MANFRONI MATTEO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)
SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)
LISSOUFI DANIELE (LEVANTO CALCIO)
CUMAN DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)
PARODI FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)
SCARANTINO FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)
BALLANI NICHOLAS (MAGRA AZZURRI)
LEOTTA GABRIELE (PRA F.C.)
LIBBI FRANCESCO (PRA F.C.)
MORANDO SAMUEL (PRA F.C.)
ANDREONI GIOVANNI (PRAESE 1945)
ANSALDO FABIO (PRAESE 1945)
MATZEDDA ALESSIO (PRAESE 1945)
PADI THOMAS (PSM RAPALLO)
BULAT OCTAVIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
GJURRA FABIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)
COSTA SIMONE (SAMPIERDARENESE)
DI PIETRO LORENZO (SAN CIPRIANO)
MARRA FERRARI MATTEO (SAN CIPRIANO)
OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)
VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)
CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)
REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
STALTARI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
GALLO ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)
HALAJ SERGIS (SAN FRANCESCO LOANO)
CASTELLI ALESSANDRO (SESTRESE BOR. 1919)
PALMISANO DANIEL (SESTRESE BOR. 1919)
PISCHE ALESSIO (SESTRESE BOR. 1919)
CRISTIANI OMAR (TARROS SARZANESE SRL)
RAMOS SEGARRA ROBERTO LORIS (VALLESCRIVIA 2018)
WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)
ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)
GIGLIO MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)
IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)
LATELLA GIACOMO (VENTIMIGLIACALCIO)