Calcio, San Francesco Loano. Cattardico non soffre l'alta classifica: "Consapevoli, ma anche a Legino serviranno umiltà e sacrificio"

Domenica pomeriggio, subito dopo la vittoria sulla Praese la voce di Cristian Cattardico trasmetteva soddisfazione e fermezza.

La terza vittoria consecutiva in campionato (1-0 alla Praese con rete di Totaro) e la vetta solitaria in graduatoria hanno confermato in un colpo solo tutti i segnali lanciati dai rossoblu durante la fase pre-season. Un trend a livello di approccio sul quale il tecnico però non chiede cedimenti, soprattutto in vista della partita di domencia con il Legino.

"Contro la Praese la squadra si è espressa bene nella sua globalità. Abbiamo battuto una formazione forte, su questo non ho assolutamente dubbi, e per riuscire a farlo è stato necessario attingere a tutte le nostre risorse.

La risposta globale dell'intera rosa, nonostante qualche assenza anche di rilievo, è stata infatti ottima e questo è uno degli aspetti maggiormente positivi.

La classifica? Dopo tre giornate guardarla ha un valore relativo, ma ci ricorda l'equilibrio che governa il girone e l'unità di intenti che dobbiamo mantenere se vogliamo continuare a toglierci delle soddisfazioni. Dopo la Praese ci aspetta infatti il Legino e al Ruffinengo per ottenere punti devi gioco-forza attingere ad ogni risorsa fisica e tecnica.

Oltre alla squadra un plauso va fatto alla società: avere una struttura come quella dell'Ellena a disposizione è un passo in avanti tangibile. Dal campo, alla palestra, all'entusiasmo della dirigenza, siamo messi nelle condizioni, giorno dopo giorno, di poter lavorare nel modo migliore".