Calcio femminile. Il savonese Marco Dessì è stato nominato nuovo CT della Nazionale Under 16

Primo raduno stagionale per la Nazionale Under 16 Femminile, la più giovane delle squadre nazionali femminili. Sulla panchina delle Azzurrine siederà il tecnico savonese Marco Dessì, nella scorsa stagione vice di Viviana Schiavi, che ha diramato oggi le sue prime convocazioni.

Sono 24 le calciatrici (23 classe 2008 e una classe 2009, il portiere della Juventus Anna Mallardi) che prenderanno parte allo stage in programma da lunedì 2 a giovedì 5 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Sarà la prima tappa di un percorso che nei prossimi mesi vedrà l’Under 16 impegnata in gare amichevoli e tornei internazionali, con il duplice obiettivo di favorire la crescita delle ragazze e cercare di replicare gli ottimi risultati raggiunti nella passata stagione: nel 2022/2023 l’Italia ha infatti vinto a febbraio il Torneo di Sviluppo UEFA in Portogallo per poi conquistare lo scorso maggio il primo storico successo nel ‘Female Football Tournament’ di Gradisca d'Isonzo.

L’elenco delle convocate

Portieri: Giorgia Cardarelli (Arezzo), Anna Mallardi (Juventus), Matilde Robbioni (Inter);

Difensori: Marianna Arciprete (Napoli), Carlotta Bersanetti (Sampdoria), Elisa Bertero (Juventus), Martina Bressan (Inter), Camilla Carosi (Roma), Sara Terlizzi (Roma), Caterina Venturelli (Sassuolo), Sofia Verrini (Inter);

Centrocampiste: Aurora Bonacorsi (Sampdoria), Laura Cortinovis (Atalanta), Rachele Giudici (Inter), Caterina Iannaccone (Roma), Angelica Montaperto (Milan), Nicole Nizzoli (Sassuolo), Giada Peres (Milan), Veronica Zatta (Cittadella);

Attaccanti: Ginevra D’Agostino (Como), Iris Di Falco (Milan), Lucrezia Sasso (Inter), Annais Stendardi (Milan), Viola Volpini (Juventus).

Staff – Tecnico: Marco Dessì; Coordinatore delle Nazionali Giovanili Femminili: Enrico Maria Sbardella; Assistenti tecnici: Samantha Dolci e Jacopo Leandri; Preparatore atletico: Nicolò Marco Brigati; Preparatore dei portieri: Angelo D’Ignazio; Medici: Gloria Modica e Filippo Mario Topa; Fisioterapista: Matteo Cuscianna; Nutrizionista: Priscilla Castellani Tarabini.