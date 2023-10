Calcio, Prima Categoria A. Il Vadino mette le ali, 4-1 nell'anticipo all'Altarese

VADINO - ALTARESE 4-1 (19' Donà, 37' Licata, 53' Setti, 56' Savona - 30' Piu)

50' FINISCE QUA! IL VADINO BATTE 4-1 L'ALTARESE

47' si giocherà fino al 50'

46' punizione praticamente identica di Piu rispetto alla conclusione che ha portato l'Altarese sul momentaneo pareggio, questa volta la punta giallorossa centra la traversa-

45' folata di Piu sul centro sinistra, Scola lo aspetta sul primo palo

44' Magliano - Aliu, ultimo cambio per l'Altarese

42' entrambi i giocatori si sono rialzati, Giunta cambia comunque il proprio terzino con Valentino

41' brutto scontro di testa tra Campagna e Touray, sanitari subito in campo.

32' Giunta manda in campo Giampà, esce Vanzini

27' Santonostaso e Leskaj escono nell'Altarese, al loro posto Esposito e Fofana

21' Touray per Valle, rispondono Sportelli e Pellegrino

21' Zemma - Bertozzi, ancora forze fresche per il Vadino

20' torna in campo Magliano, fortunatamente nulla di grave

19' pestone in ritardo di Setti su Magliano, problemi alla caviglia per il terzino giallorosso

17' risponde giunta con Milazzo per Savona

16' Vallarino - intili, primo cambio per l'Altarese

12' SAVONA! POKER VADINO! Pallone perso in uscita dall'Altarese, Fradella fa quello che può su Setti, ma Savona di destro infila a porta vuota

11' dal calcio d'angolo Setti svetta da solo di testa sfiorando la doppietta in appena tre giri d'orologio, pallone di un palmo a lato

9' botta violenta del Tota Carballo, Fradella questa volta c'è

8' TRIS VADINO! GRANDE AZIONE SULL'INTERO FRONTE OFFENSIVO ARANCIONERO, A CHIUDERE L'AZIONE E' IL NEO ENTRATO SETTI A PORTA QUASI SGUARNITA

3' ammonito Licata

2' nel Vadino c'è la novità Setti, in campo al posto di En Nejmy

1' ripresa al via

SECONDO TEMPO

47' finisce il primo tempo, conduce il Vadino 2-1.

45' saranno due i minuti di recupero

44' Licata va per Vanzini, palla a Savona che dai 25 metri cerca l'incrocio con poca fortuna

37' VADINO DI NUOVO IN VANTAGGIO! LICATA! TAP IN VINCENTE DOPO LA CONCLUSOINE DI EN NEJMY, ALTARESE ANCORA IN DIFFICOLTA' QUANDO GLI INGAUNI CAMBIANO IL FRONTE D'ATTACCO.

36' ammonito mister Giunta

30' IL PAREGGIO DELL'ALTARESE! PIU SI GUADAGNA E TRASFORMA UNA PUNIZIONE MAGICA. NULLA DA FARE PER SCOLA!

25' alleggerimento morbido di Scola, Intili intercetta il lancio del portiere di casa calciando però alto

24' il Vadino sta ripetendo con costanza la medesima azione: Vanzini a cambiar campo sulla fascia mancina, Donà entra a creare superiorità numerica con la mediana valbormidese troppo lenta nel scivolare sul lato debole.

19' DONA'! VADINO IN VANTAGGIO! cambio campo degli ingauni che porta il terzino mancino alla conclusione. Male Fradella, arancioneri avanti al Riva!

14' doppio tentativo degli esterni offensivi di Giunta. Prima p En Nejmy a trovare la barriera su calcio di punizione, pochi attimi dopo Savona non interetta lo specchio con un tentativo in rovesciata.

7' 4-3-3 per il Vadino, 4-3-1-2 per l'Altarese

5' intervento di Valle in area su Savona, il direttore di gara concede il corner

4' dai e vai al limite dell'area dell'Altarese per il Vadino, alla conclusione arriva Donà, ma Ventola rileva una posizione irregolare

2' sventagliata perfettea di Vanzini a pescare En Nejmy, conclusione ribattuta

1' si parte!

PRIMO TEMPO

VADINO: Scola, Campagna, Donà, Licata, Masha, Bianco, Zemma, Vanzini, Carballo, En Nejmy, Savona.

A disposizione:Pulerà, Balbo, Valentino, Sorace, Gattuso, Bertozzi, Setti, Milazzo, Giampà.

Allenatore: Giunta

ALTARESE: Fradella, Gallo, Magliano, Gonzalez, Valle, Munì, Santonostaso, Leskaj, Piu, Uruci, Intili.

A disposizione: Provato, Iacobino, Vallarino, Esposito, Fofana, Leotta, Touray, Aliu, Perversi.

Allenatori: Sportelli - Pellegrino

Arbitro: Ventola di Genova