Calcio. Sabato in campo per Albenga e Vado. Rg Ticino e Fezzanese le avversarie di giornata

Continua serrato il tour de force per le squadre del girone A di Serie D.

Oggi infatti ben sette delle dieci partite del quinto turno saranno disputate in anticipo, come orami prassi in vista dlel'imminente turno infrasettimanale.

Tarando l'obiettivo sulle squadre savonesi, cancelli aperti all'Annibale Riva e al Ferruccio Chittolina per due sfide che, per motivi diversi, appaiono ricche di spunti di interesse.

Ad Albenga la squadra di Fossati riceverà l'Rg Ticino (ore 15:00), una delle formazioni più tecniche dell'intero raggruppamento del Nord Ovest: servirà quindi la medesima intensità vista contro Alcione e Vado per ricercare un risultato utile e, perchè no, la prima vittoria in campionato, sfiorata in più occasioni ma ancora mai pienamente agguantata.

Il Vado invece si prepara all'esordio di mister Marcello Cottafava (ore 16:00), presentato in settimana dopo la separazione con Renato Mancini e l'interregno di Fabrizio Grossi.

Lo Bosco e compagni faranno il possibile per iniziare la nuova fase tecnica con una vittoria, anche per riavvicinare le zone più importanti di classifica che, nonostante un avvio più complicato del previsto restano comunque a portata di mano.

Il programma: