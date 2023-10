L'espulsione di Gianmarco Insolito durante la gara di ieri pomeriggio contro l'Arenzano ha rappresentato un passaggio chiave nella sfida tra il Pietra Ligure e il team diretto da Alberto Corradi.

Agli avversari, vittoriosi 2-1 al "Devincenzi" il direttore generale Luca Filadelli non ha fatto mancare i proprio complmenti, ribaltando il giudizio per la scelta intrapresa dal direttore di gara, Rodolfo Corellino di Genova, in occasione del cartellino rosso esibito al numero 7 biancazzurro.