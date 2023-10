Calcio, Promozione. Il Pontelungo batte anche il Ventimiglia e resta capolista

Ingauni avanti con Gainza al 27' su rigore, pareggiato cinque minuti più tardi da Sparma. Nella ripresa, dopo il rigore parato da Haderbache a Sfinjari, l'allungo decisivo per i ragazzi di Zanardini con Vignola (nuovamente dal dischetto al 76') e Sfinjari (all'80'), al rientro in campo dal primo minuto dopo l'infortunio.

All'83' arriva la doppietta per Sparma, ma il gol della punta frontaliera non ha messo in discussione l'ennesimo successo per il team del presidente Neri.