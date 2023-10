Calcio. Proroga trasferimenti e abrogazione dello ius soli sportivo, le precisazioni della LND

PROROGA TERMINI DI TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO IN AMBITO DILETTANTISTICO COMUNICATO UFFICIALE LND N. 156 – CU N. 104/A FIGC

Il Consiglio Federale, nella riunione del 28 settembre u.s., ha deliberato di modificare i termini di trasferimento e cessione di contratto in ambito dilettantistico, vedi Comunicato Ufficiale n. 104/A FIGC, come di seguito riportato:

1. Campionati di Calcio a 11 – limitatamente alle società partecipanti alle competizioni di II Categoria, III Categoria, Eccellenza Femminile, Promozione Femminile

Il termine di trasferimento e cessione di contratto dei calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” o “non professionisti/e”, provenienti esclusivamente da Società partecipanti a Campionati dilettantistici regionali e provinciali dello stesso Comitato, precedentemente previsto per il 15 settembre 2023 – Ore 19:00 con Comunicato Ufficiale n. 233/A del 28 giugno 2023, si intende prorogato fino al 10 Ottobre 2023 – Ore 19:00, a condizione che i campionati delle società cessionarie non abbiano avuto inizio a tale data;

2. Campionati di Calcio a 5 – limitatamente alle società partecipanti alle competizioni di Serie C2 e Serie D maschili e femminili Il termine di trasferimento e cessione di contratto dei calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” o “non professionisti/e”, provenienti esclusivamente da Società partecipanti a Campionati dilettantistici regionali e provinciali di Calcio a 5, maschili e femminili, dello stesso Comitato, precedentemente previsto per il 15 settembre 2023 – Ore 19:00 con Comunicato Ufficiale n. 234/A del 28 giugno 2023, si intende prorogato fino al 10 Ottobre 2023 – Ore 19:00, a condizione che i campionati delle società cessionarie non abbiano avuto inizio a tale data

In relazione a quanto sopra, si riportano le modalità operative per usufruire della proroga dei termini:

1) Le Società inviano la documentazione al C.R. di competenza esclusivamente via PEC, così da certificare la richiesta e la documentazione allegata. L’utilizzo della PEC in luogo del portale si rende necessario nella fattispecie, alla luce della ristrettezza delle tempistiche operative;

2) Il C.R. controlla la documentazione e la coerenza delle richieste con le norme vigenti, nonché con i termini e le modalità previsti dal citato Comunicato Ufficiale;

3) Successivamente al controllo di conformità di cui al precedente punto 2, il C.R. invia la documentazione alla Segreteria Generale della LND, con breve nota accompagnatoria in cui siano declinati i Campionati Regionali/Provinciali delle Società interessate (cedente e cessionaria) nonché la data di inizio dei Campionati delle cessionarie;

4) La Segreteria Generale della LND provvederà ad inviare le richieste di trasferimento al proprio Ufficio Sistemi Informativi il quale provvederà alla registrazione del trasferimento nel sistema centrale.

CHIARIMENTI SU ABROGAZIONE LEGGE N. 12 DEL 20 GENNAIO 2016 (IUS SPORTIVO)

In relazione a quanto in epigrafe, si evidenzia quanto di seguito: a) I/le calciatori/calciatrici stranieri/e, minori di età, che possono documentare di essere iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano seguono, ai fini del tesseramento, le stesse procedure dei cittadini minori italiani, a condizione che provino, come richiesto dall'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 36/21, detta iscrizione scolastica. Ad integrazione di quanto precede, si tenga presente che i/le calciatori/calciatrici stranieri/e che non hanno ancora compiuto il decimo anno di età si tesserano presso la L.N.D., mentre quelli/e che hanno già compiuto il decimo anno di età si tesserano attraverso il portale servizi FIGC; b) I/le calciatori/calciatrici stranieri/e che non possono avvalersi della procedura di cui alla lett. a), ovvero non sono iscritti da almeno un anno ad una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, ai fini del tesseramento devono: b.1) Se non hanno ancora 10 anni compiuti, avanzare domanda di tesseramento alla L.N.D., corredata, in aggiunta alla richiesta di tesseramento, dalla seguente documentazione:

1. Certificazione della loro residenza anagrafica con l'esercente la responsabilità genitoriale;

2. Documento identificativo proprio e dell'esercente la responsabilità genitoriale;

3. Nel solo caso di calciatori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo. b.2) Se hanno una età dai 10 fino ai 17 anni, osservare le disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, utilizzando il Portale Servizi FIGC