Atletica Val Lerrone, Celeste Secchi si laurea campionessa provinciale

Straordinaria impresa di Celeste Secchi che si laurea campionessa provinciale del getto del peso a Boissano.

La tesserata dell'Atletica Val Lerrone trionfa migliorando la propria misura personale con un 6.94 mt. Un'impresa niente male se pensiamo che ha iniziato da poco a frequentare la pista di atletica leggera. la Secchi ha gareggiato anche nei 60Hs dove, anche qui, si è migliorata ottenendo un ottimo 11.97.

Medaglia di bronzo per Andrea Gallo che si cimenta anche nel getto del peso lanciando a 5.58mt. L'atleta ha corso anche i 60mt ottenendo un buon 9.97. Stessa distanza per Emanuele Lozia che chiude con un buon 10.34 e partecipa anche al salto in lungo.

Quinta piazza per Anna Giribaldi che affronta una doppia giornata di gare in più discipline: nel salto in lungo ottiene un 5° posto con 4.65mt e migliora il suo tempo negli 80Hs che li conclude in 14.20.