Varazze Club Nautico in lutto per la morte di Berto Carattino

La prematura scomparsa di Bartolomeo Carattino "Berto", l’esperto velista e Dirigente del Varazze Club Nautico, ci ha colti di sorpresa e lasciati letteralmente senza parole. Abbiamo perso una persona di grande valore e pregevoli qualità, che sapeva dispensare con grande umanità non solo ai suoi familiari, ma a noi tutti che abbiamo avuto la fortuna e il piacere di conoscere, frequentare e condividere anche solo alcuni sprazzi della sua laboriosa esistenza.

Berto, mancherai immensamente ai tuoi familiari e ai tuoi amici e colleghi del Circolo Velico, ai quali vanno le nostre più sentite e coinvolgenti condoglianze, ma anche a noi tutti, che in modo o nell’altro, ci hai trasmesso quel qualcosa di speciale che resterà per sempre con noi: … Berto, un appassionato sportivo, discendente di una grande famiglia di velisti, che ha voluto e saputo onorare con il giusto spirito e con quel pizzico di bontà tutta sua che non potremo mai dimenticare. Fai Buon Viaggio Berto … e da lassù continua a dispensarci i tuoi sempre utili e finalizzati consigli e, come usate dire Voi gente di mare … Buon Vento Berto!

Di seguito il commovente comunicato del suo circolo velico, il Varazze Club Nautico.

«Berto Carattino, è cresciuto in una famiglia di grandi velisti, sviluppando una passione per la vela che avrebbe guidato gran parte della sua esistenza. Ha iniziato a regatare sin da giovane con i Flying Dutchman e poi sulle barche d’altura, diventando un velista di grande esperienza e abilità.

La sua dedizione al Varazze Club Nautico è stata senza eguali. Berto ha servito come Dirigente il club, contribuendo in modo significativo alla sua crescita e al suo sviluppo e meritando per questo la Stella di bronzo al Merito Sportivo. Ha lavorato instancabilmente per promuovere il club, organizzando regate, eventi e corsi per giovani velisti. La sua passione e la sua operosità hanno permesso a molti giovani di appassionarsi a questo sport e affacciarsi al mondo delle regate.

Oltre alla sua dedizione al mondo della vela, Berto era noto per la sua gentilezza, la sua generosità e la sua dedizione alla famiglia. Era un amico leale e un mentore per tutti noi, sempre disponibile a condividere le sue conoscenze e la sua passione per il mare.

La sua assenza sarà profondamente sentita da tutti coloro che lo hanno conosciuto e da tutti noi che abbiamo avuto l’onore di affiancarlo. La sua eredità nella comunità velica non sarà mai dimenticata e al Varazze club Nautico verrà a mancare una colonna portante.

Berto rimarrà nei nostri cuori come un uomo straordinario, un marinaio eccezionale e un amico devoto sempre pronto a sacrificarsi. Grazie Berto da tutti noi, Buon Vento!»

Il funerale si terrà alle ore 11:00 di mercoledì 4 ottobre 2023 a Varazze, nella chiesa di Sant'Ambrogio.