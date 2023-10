Calcio, Serie D. Il gol di Banfi decide Varese - Vado, rossoblu sconfitti e sfortunati all'Ossola

VARESE-VADO 1-0 (47' Banfi)

Finale al Franco Ossola: partita vibrante piena di emozioni, spunti, salvataggi e situazioni da rivedere. Qualche occasione in più per il Varese, ospiti a un passo dal pari (palo) che si erano visti anche assegnare un rigore, poi revocato. Finisce con i biancorossi applauditissimi48' Palla tra i piedi biancorossi48' Vitofrancesco dal limite: alto48' Palazzolo tiene la palla lontana dall'area di casa

47' Furlan conquista un fallo di pura esperienza fondamentale per il Varese

45' Quattro minuti di recupero



44' Assalto ospite



44' Cannistrà per Spanu nel Vado

43' PALO VADO Sull'angolo mischia in area e colpo di testa di Donaggio a botta sicura sul palo. Palla indirizzata perfettamente con il portiere di casa immobile



42' Angolo ospite



42' Attenzione alla punizione per il Vado a una decina di metri dall'area di casa



40' I cambi hanno un po' addormentato la partita. Punizione Vado da metà campo





38' Resta in fase d'attacco la squadra di Cotta

37' Altro cambio biancorosso: Benacquista per Colombo



35' Doppio cambio Vado: Cenci per Capra, Costantino per Lo Bosco



34' Ecco Palazzolo per Banfi: applauditissimi entrambi



34' Altro angolo ospite



33' Lo Bosco si conquista un angolo di rabbia



32' Sta per entrare Palazzolo, che debutterà così nel Varese cinque anni dopo



31' Mandelli francobolla Capra, biancorossi appostati al limite dell'area



30' Il Varese è un po' indietro. Liguri in possesso di palla da qualche minuto



29' Attacca il Vado a cui manca il colpo in area, almeno fin qui

26' Colombo si prende un fallo per il Varese a pochi metri dalla bandierina dell'angolo ospite



25' Ecco il cambio ligure: fuori Pera, dentro Fatnassi



24' Fuori Liberati nel Varese, dentro Bertazzoli



23' Scintille dopo un contrasto Pera-Mandelli sullo spigolo dell'area biancorossa. Pera cade a terra chiedendo il fallo: per l'arbitro non c'è nulla



21' Ammonito anche Perissinotto



20' Lo Bosco ha sui piedi il pallone del pari dopo un'uscita stentata del portiere del Varese che non blocca. Gli tira addosso



20' Punizione Vado: tutti in area varesina



18' Angolo Vado



17' Ammonito Mandelli nel Varese. Intanto entra Perissinotto e il Vado batte una punizione dalla trequarti

16' Uscirà Zazzi, entrerà Perissinotto



15' Cotta, furibondo con qualcuno, sta per effettuare il primo cambio del Varese



12' La partita resta bellissima con il Varese che continua ad attaccare e non pensa minimamente a difendersi

9' Liberati entra da solo nell'area ospite ma si fa rimontare da un avversario che gli ribatte il pallone su un braccio. Punizione per i liguri



7' Mandelli allontana davanti alla porta del Varese un pallone solo da buttare dentro messo lì da Lo Bosco

5' Intanto arriva la notizia dal tribunale Figc: nessuna penalizzazione al Varese dopo l'udienza odierna in cui i biancorossi hanno dimostrato di avere pagato gli emolumenti all'ex allenatore De Paola nei termini regolari



4' Punizione per il Varese dal limite. Sulla palla c'è Furlan che spara altissimo

3' Giallo a Peretti



2' GOL VARESE Furlan entra in area dallo spigolo sinistro dopo un'azione micidiale e bellissima azionata da Mandelli: serve Banfi che insacca imparabilmente



1' Si riprende senza cambi. Finali sugli altri campi qui sotto. Il Derthona

SECONDO TEMPO

Fine di un primo tempo molto bello e pieno di occasioni



45' Un minuto di recupero



44' OCCASIONE VADO Lo Bosco all'improvviso dal limite mette un pallone non fortissimo ma angolato verso la porta: vola ancora Cassano e nega la reta all'attaccante ligure



43' Vitofrancesco da destra: rovesciata di Banfi in area (movimento bellissimo) e palla alta



41' Angolo per il Vado



40' Già quattro occasioni e il rigore dato e poi tolto: quante emozioni al Franco Ossola



39' Punizione per il Varese

37' OCCASIONE VADO Donaggio si trova da solo davanti al portiere di casa Cassano su un lancio che supera tutta la difesa varesina: grande parata del classe 2004 sul tocco a mezza altezza del numero 10 ospite e Varese salvo



36' È stato fin qui forse il primo tempo meglio giocato dai biancorossi di casa in questo avvio di campionato. Anche per merito del Vado che sta giocando a viso apertissimo

34' Per ora più occasioni per il Varese, ma c'è anche l'azione del rigore dato e poi negato al Vado



32' Duro intervento pallone-e-poi-caviglia di Molinari su Donaggio, che poi si rialza

30' Altro angolo per il Varese che sta spingendo



28' OCCASIONE VARESE Banfi è solo su un errore della difesa: deve solo toccare in porta la palla del vantaggio ma Fresia lo ipnotizza e cadendo all'indietro allunga il guantone e devia miracolosamente in angolo

25' Attacca il Varese: rimessa offensiva accanto alla bandierina dell'angolo



23' Varese e Vado si stanno affrontando a viso aperto, gara molto equilibrata e giocata bene

19' Ammonito anche Zazzi nel Varese. Gara intensa e bella



18' Gli ospiti entrano abbastanza facilmente in area dalla parte di Baldaro

17' Ammonito Capra

15' RIGORE DATO E POI NEGATO AL VADO L'arbitro prima indica il dischetto dopo un tocco dubbio in area e poi, consultato il guardalinee, annulla la decisione. Azione Codutti-Baldaro in area: il giocatore del Varese sembra in vantaggio ma, cadendo, tocca l'avversario. Prima il direttore di gara assegna il tiro dal dischetto e poi, consultato il guardalinee, annulla la precedente decisione13' Altra mezza occasione per i padroni di casa: Molinari ha sulla testa a un passo dall'area piccola un altro ottimo pallone ma tocca di nuca, male, oltre la traversa



12' Altro angolo per il Varese

12' Altro angolo per il Varese



11' Cottarelli sul tiro dalla bandierina si trova sui piedi un pallone d'oro in area ma lo calcia debolmente sulle caviglie di un difensore ospite



10' Vitofrancesco conquista il primo angolo biancorosso



9' Punizione Varese



8' OCCASIONE VARESE Liberati smarca in area ligure Banfi che, defilato a destra, calcia in diagonale verso l'angolino opposto. Palla fuori di un palmo

7' Gara subito bella e apertissima



6' Replica il Varese: Furlan serve una deliziosa palla in area a Vitofrancesco, pescato in fuorigioco a tu per tu con Fresia



5' Bordata di Mikhaylovskyi: palla alta



4' Attacca il Vado: punizione insidiosa per gli ospiti, siamo non distanti dall'angolo destro dell'area varesina

1' Partiti



Applausi da parte dei 300-400 presenti



Squadre in campo ora: Varese in rosso, Vado in completo bianco



Entriamo in diretta dal Franco Ossola: giornata calda (22 gradi), poco pubblico per ora sugli spalti

PRIMO TEMPO

Varese (4-4-2): Cassano; Baldaro, Cottarelli, Molinari, Colombo; Vitofrancesco, Mandelli, Zazzi, Furlan; Liberati, Banfi. A disposizione: Priori, Malinverno, Palazzolo, Bregasi, Bertazzoli, Pisan, Perissinotto, Benacquista, Settimo. Allenatore: Corrado Cotta.



Vado (3-5-2): Fresia; Peretti, Mikhaylovskyi, Casazza; Codutti, Dodaro, Pera, Capra, Spanu; Donaggio, Lo Bosco. A disposizione: Romano, Cannistrà, Ceci, Costantino, Szyszka, Carastro, Mele, Fatnassi, Calcagno. Allenatore: Marcello Cottafava.

Arbitro: David Kovacevic di Arco Riva (Targa-Zanin)

Note – Angoli: 0-0