Pallacanestro Alassio, visite cestistiche dal Piemonte con tante amichevoli ad Alassio

Al PalaRavizza di Alassio un fine settimana di amichevoli in un bel connubio tra basket e turismo.

Kolbe Torino Basket con un pulman da 50 persone e diverse macchine è giunta ad Alassio con ben tre squadre, l’Under 13, l’Under 14, l’Under 15 e ASD Acaja Basketball School con quasi più di 30 persone tra atleti e famiglie si sono riversati nella cittadina alassina prima e dopo le amichevoli di giornata godendosi un tempo splendido.

La mattinata ha visto tre belle partite: l’Under 15 targata ABC gioca prima con Fossano e successivamente con Kolbe giocando per 80 minuti ininterrotti con un bilancio in parità superando Fossano ma perdendo con i torinesi mentre l’ Under 13 si sono confrontati sempre con gli amici di Torino riuscendo a spuntarla.

Nel pomeriggio c'è stata prima la sfida tra le due compagini piemontesi Under 15 (Kolbe e Acaja Fossano) dove a vincere, al termine di una gara emozionante, è stata Kolbe.

La giornata si è conclusa con l’Under14 ponentina superare Kolbe.

“Siamo all’inizio della stagione con tanti ragazzi che stanno venendo a provare e con la speranza di accoglierne più possibile. Ringraziamo Fossano e Kolbe per aver trascorso una bella giornata ad Alassio sperando di ripetere questa formula in futuro dove si abbina la parte agonistica a quella turistica con diverse famiglie che si sono fermate per tutto il week end”.