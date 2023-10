Calcio, Cairese. Il nuovo mister a breve, il primo obiettivo è ricompattare l'ambiente

Le dimissioni di Pierluigi Lepore hanno stupito solo in parte gli addetti ai lavori, in modo particolare per la rapida che ha vissuto l'intero mondo gialloblu da inizio estate a questa parte.

Rivoluzionare interamente un organico, soprattutto con giocatori esperti e di personalità impone fisiologici momenti di assestamento, anche a livello di rapporti interpersonali e di comunicazione.

I gialloblu fin dalle prime uscite hanno convinto poco in termini di ritmo ed equilibrio tattico: l'alibi della squadra in costruzione e del caldo estivo è rapidamente venuto meno davanti a manchevolezze evidenti all'interno del rettangolo verde.

Una situazione che avrebbe creato malumori interni alla squadra, come la classica e innocua pallina di neve che però, rotolando sul piano inclinato, presto può trasformarsi in un'autentica valanga.

Diversi i passaggi a livello di comunicazione cruciali per capire quanto avvenuto: l'intervista della coppia Sogno - Zunino dopo la vittoria sul Serra Riccò, la conferma di mister Lepore arrivata domenica sera e il comunicato di commiato pubblicato nel pomeriggio di ieri.

Raramente infatti i giocatori si espongono ad autocritiche così dettagliate su ciò che avviene in campo, ancor di più trasmesse dai canali ufficiali dal club: un segnale di malessere tecnico esposto in maniera palese, facilmente percebile da chi ha una minima comprensione delle dinamiche calcistiche.

I vertici societari hanno però ribadito con fermezza la fiducia nel proprio allenatore, difendendo anche in maniera comprensibile la scelta varata in estate.

Ciò è accaduto anche domenica sera, nonostante la sconfitta per 3-0 in casa del Baiardo.

Qualcosa dev'essere probabilmente accaduto martedì, alla ripresa degli allenamenti nell'abituale confronto tra squadra e staff tecnico. Comprenderlo tra le linee non è nemmeno particolarmente complesso: è sufficiente leggere il comunicato di commiato apparso sui canali facebook nel tardo pomeriggio di ieri per capire come la società avrebbe continuato con l'ex tecnico della Juniores Nazionale del Savona: "L' A.S.D. Cairese 1919 prende atto, in data odierna, della volontà del Mister Pierluigi Lepore, di rassegnare le dimissioni dalla guida tecnica della prima squadra, nonostante la società abbia dato fiducia incondizionata nel suo operato sino all'ultimo".

Toccherà quindi al nuovo allenatore, chiunque esso sia, ricompattare le componenti dell'intero club, riportando dirigenza e giocatori sul medesimo sentiero, grazie a una proposta tecnica condivisa.