Giudice Sportivo, Eccellenza. Due giornate a Gianmarco Insolito, un turno per Bruzzone e Belloni

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 1/10/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
AMMENDA
Euro 50,00 FORZA E CORAGGIO
Per aver causato il ritardato inizio della gara di 30', per attendere alcuni propri giocatori.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR) LANZA DANIELE (TAGGIA)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
SCHIAPPACASSE FRANCO (RIVASAMBA H.C.A.)
AMMONIZIONE (II INFR)
MAISANO GIUSEPPE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
FOPPIANO MAURO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
FIUZZI LUCA (TAGGIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
COCCO MATTEO (PIETRA LIGURE 1956)
SALAMONE WALTER (SERRA RICCO 1971)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956) (infrazione rilevata da parte di un A.A.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRUZZONE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BELLONI DAVIDE (FORZA E CORAGGIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)
ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)
BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)
CANOVI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)
AMMONIZIONE (II INFR)
NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GATTO PIERLUIGI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)
GNECCHI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
GARBARINO ALESSIO (CAIRESE)
INSOLITO ANTONIO GABRIEL (CAIRESE)
TAZZER MASSIMO (CAIRESE)
ZUNINO ELIA (CAIRESE)
RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
SCARRONE TOMMASO (IMPERIA CALCIO SRL)
RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)
STABILE ALESSIO (SERRA RICCO 1971)
GALLO VALERIO (TAGGIA)
CHIAPPE SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE (I INFR)
OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)
GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
FONTANA MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
PETRACCA LEPERA FRANCO A. (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
AVELLANO DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
SCOTTO BUSATO LUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CASTAGNA AMERIGO (IMPERIA CALCIO SRL) ù
ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)
MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)
TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)
FOSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)
GUIDOTTI FEDERICO (SERRA RICCO 1971)
ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA)
CAVA FRANCESCO NICOL (TAGGIA)
MOGLAN ROMUS (TAGGIA)
CHIODI ALESSIO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)