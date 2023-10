Giudice Sportivo, Promozione. Squalifiche pesantissime, si arriva fino a 18 giornate di stop

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 1/10/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/12/2023

CARELLA PIETRO (LEGINO 1910)

Mentre il ddg stava rientrando negli spogliatoi al termine della gara, gridava espressioni di minaccia verso i suoi familiari (sanzione aggravata per il ruolo ricoperto - Art. 36 novellato CGS).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/11/2023

FAVORITO GIOVANNI (PRA F.C.) (sanzione attenuata per la tenuità dell'espressione usata - Art. 36 novellato CGS).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/10/2023

POGGIOLI MASSIMILIANO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

PITTALUGA ROBERTO (SAMPIERDARENESE)





ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

CAMICIOLI ROMANO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

GULLO LUCA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFR)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (I INFR)

BAUDONE MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

CHIARLONE LORIS (CARCARESE)

BASTIANELLI CLODIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GIRARDI FRANCESCO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

ODESCALCHI ANTONINO (PRA F.C.)

MASSULLO GIANFRANCO (VENTIMIGLIACALCIO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER 18 GARE EFFETTIVE

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

Durante la disputa del 1o t., dopo diversi richiami, con tono minaccioso, si avvicinava ad un AA, rivolgendole espressioni ingiuriose e discriminatorie di stampo sessista, unitamente ad altri insulti (applicazione art 9, comma 6 CGS, in quanto non sanzionato sul campo ed artt. 28, commi 1 e 2 e 36, comma 1, lett. a CGS, così come novellato). Al 50' del 2o t., spingeva un avversario da cui riceveva ugualmente delle spinte; a seguito di tale episodio, che comportava il provvedimento di espulsione per entrambi, si avvicinava nuovamente al predetto AA, rivolgendole ulteriori espressioni ingiuriose e discriminatorie di stampo sessista, unitamente ad un'altra gravemente irriguardosa e criticando le decisioni arbitrali. A fine gara, afferrava la mano dello stesso AA, apparentemente per salutare, ma, in realtà, la stringeva in modo esagerato (applicazione artt. 28, commi 1e 2 e 36, comma 1, CGS, così come novellato - sanzione aggravata, quanto al disposto degli artt. 28, commi 1 e 2 e 36, comma 1, lett. a CGS, così come novellato, per la reiterazione del comportamento messo in atto, senza esprimere alcun pentimento o scusa e sanzione attenuata, quanto al disposto dell'art. 36, comma 1, lett. b CGS, così come novellato, in quanto, pur essendosi manifestata nel calciatore la chiara volontà di cercare un contatto fisico con l'AA, che è andato ben al di là di una normale stretta di mano a mo' di saluto a fine gara, la stessa, seppur esagerata, non si rivelava dolorosa per l'AA medesima). - Infrazione rilevata anche da parte di un AA.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

VERONI DANIELE (SAN DESIDERIO)

Nel contestare una decisione arbitrale, a gioco fermo, si rivolgeva nei confronti del ddg, rivolgendogli varie espressioni offensive che, successivamente, indirizzava anche verso un AA; alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al ddg arrivando quasi facci aa faccia con lui e pronunciando con fare minaccioso una gravissima minaccia di lesioni personali, mentre i suoi compagni di squadra cercavano di allontanarlo senza riuscirvi, poiché continuava a dimenarsi e rimanere a pochi centimetri dal ddg (sanzione motivata col grave, reiterato comportamento tenuto dopo l'espulsione - Art 36 novellato CGS).

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MOTTA FILIPPO (CAPERANESE 2015)

Al 50' del 2o t., a gioco fermo, si dirigeva sotto la tribuna rimanendo sul terreno di gioco per rispondere in modo provocatorio al pubblico ospite presente sugli spalti; a seguito di ciò, scaturiva una rissa tra il pubblico ospite e quello di casa, quindi veniva circondato da un gruppo di calciatori avversari, cominciando a spingere uno dei quali da cui riceveva ugualmente delle spinte. Solo successivamente i rispettivi compagni riuscivano a separarli.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PIACENTINI RICCARDO (LEGINO 1910)

A gioco fermo, metteva le mani sul petto ad un avversario, spingendolo violentemente e facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive.





SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ALTAMORE MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

ARENA LUIGI (VENTIMIGLIACALCIO)





CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

FABIANI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

DIELI AARON (CADIMARE CALCIO)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

NATALE ILARIO (CANALETTO SEPOR)

GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)

CROCE SAMUELE (CARCARESE)

COLOMBO EMANUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SECCO PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ARZARELLO DARIO (FINALE)

ESPOSITO ANTONIO (FINALE)

ILLIANO DANIELE (FINALE)

CAMERA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

CROVETTI JACOPO (LITTLE CLUB JAMES)

CUMAN DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

BALLANI NICHOLAS (MAGRA AZZURRI)

ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

LEPRI GIANLUCA (PRA F.C.)

LIBBI FRANCESCO (PRA F.C.)

MORANDO SAMUEL (PRA F.C.)

ZANI AGOSTINO (PRAESE 1945)

BULAT OCTAVIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

TOSCANO FLAVIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)

BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

LATELLA GIACOMO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

AMBROSI FILIPPO (CADIMARE CALCIO)

CANERI LUCA (CADIMARE CALCIO)

SCORTICHINI ANDREA (CAMPOROSSO)

FAVAZZA FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

SALONI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

DE MATTEIS LUCA (CARCARESE)

SCHIRRU MICHELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ADAMI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MAZZANTINI LORENZO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BELVEDERE ANDREA (FINALE)

CAPPELLETTI GIOVANNI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CUPINI MARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MAGGIARI SAMUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CANCIANI GABRIELE (LEGINO 1910)

GARZOGLIO SAHEL (LEGINO 1910)

BAGNASCO MATTEO (LEVANTO CALCIO)

DE PERSIIS ALESSANDRO (LITTLE CLUB JAMES)

BENABBI SIMONE (MAGRA AZZURRI)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

MAMELI MATTEO (MAGRA AZZURRI) T

ONELLI RICCARDO (MAGRA AZZURRI)

BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)

VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

VALCAVI EMANUELE (PRA F.C.)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CHAVES MONCADA MANUEL R. (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)

PEIROTTI MICHELE (SAMPIERDARENESE)

RUSSO LUCA (SAN CIPRIANO)

BALLA ERALD (SAN FRANCESCO LOANO)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

MARINO DAVIDE (SESTRESE BOR. 1919)

MAZZI TOMMASO (TARROS SARZANESE SRL)

FASSONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

SCHITTZER EDOARDO (VENTIMIGLIACALCIO)