Pallanuoto, Rari batte Brescia ma Angelini tiene alta l'attenzione: "Non c'è tempo di sedersi, prendiamo questa energia positiva per tutte le partite che faremo" (VIDEO)

"E' una soddisfazione per i ragazzi, perché siamo ad inizio stagione e per la fatica e i sacrifici che si faranno avere un'iniezione di fiducia funziona sempre. Sabato siamo ad Atene in coppa e non c'è tempo di sedersi anzi, c'è da prendere questa energia positiva di una bella vittoria per sopportare tutti i viaggi, le trasferte, le partite che faremo almeno fino a dicembre".

La Bper Rari Nantes ha vinto a pochi secondi dalla fine 11-10 contro un Brescia da anni primo rivale della Pro Recco e non può che essere soddisfatto il mister Alberto Angelini. Non vuole abbassare la guardia tra le tante partite in pochi giorni previste nel calendario (sabato 7 i biancorossi giocheranno contro il GS Apollon Smyrnis in Len Euro Cup) e un quarto tempo nel quale il Brescia sotto di due a qualche minuto dalla fine è riuscito a pareggiare riportandosi sotto.

"Il Brescia è una grandissima squadra, per ora noi ci proviamo ad avvicinarci a loro, ma c'è ancora una distanza sia a livello di budget che di livello di qualità di giocatori che per me è marcata - ha proseguito Angelini - Tante espulsioni all'inizio, abbiamo giocato il secondo e il terzo tempo quasi sempre senza centri o senza centri perché avevano due gialli sia Bruni che Rocchi. Nel finale la lucidità è venuta meno, qualche palo, qualche disattenzione che è nomale, ma con le squadre come il Brescia succede sempre così".

Ora in 15 giorni li aspettano 4 match contro avversari di grande livello e il tempo per riposare è veramente poco.

"Bisogna resettare continuamente, ogni tre giorni ci sono partite forti, sabato si va ad Atene, mercoledì a Recco, sabato l'Ortigia e poi giovedì dopo a Budapest con il Vasas. Giocare è bello però anche stancante, bisogna prendere ogni giorno per allenarsi e riposarsi per essere a mente lucida" conclude il mister.