Kombat Team Alassio. Sale l'attesa per la sfida tra Zubco e Stoica, l'incoraggiamento arriva direttamente dal Parlamento della Moldova

Alcuni deputati del Parlamento della Repubblica Moldova hanno fatto un video messaggio per sostenere l'atleta Dragos Zubco del Kombat Team Alassio che il 21 ottobre a Torino affronterà il pluricampione del mondo di kickboxing in un evento di caratura internazionale.

Galina Sajin, Eugenia Cojocari, Marcela Nistor, Andrian Cheptonar, Ion Șpac e Boris Marcoci, parlamentari moldavi, hanno voluto far sentire il loro sostegno per il loro connazionale che da anni vive in Italia, ad Albenga, e che sotto i colori del Kombat Team di Alassio del maestro Alessandro De Blasi, il prossimo 21 ottobre al Pala Gianni Asti ( ex PalaRuffini ) di Torino, affronterà il 4 volte campione del mondo Andrei Stoica nell'evento internazionale denominato MO Fighting Show.

Anche Dragos ha un curriculum di tutto rispetto avendo già conquistato il titolo Internazionale WKN ed il titolo Europeo WKN di kickboxing ed avendo gareggiato in circuiti mondiali come Glory e Bellator.

L'organizzatore dell'evento Mihai Oana dichiara: “L’MO Fighting Show sarà un incontro di due comunità, quella rumena e quella moldava, grazie anche ai protagonisti del main event della serata, il match tra Andrei Stoica e Dragos Zubco. Questo show è per tutti voi che amate questa disciplina.”

Occhi puntati anche sul co-main event, che vedrà affrontarsi il fighter rumeno Amansio Parashiv, attuale Campione dei pesi medi SUPERKOMBAT e per due volte consecutive medaglia d’oro agli Europei WAKO, e il torinese di adozione Diallo Abdourhamane. Tra gli atleti più conosciuti dagli appassionati di kickboxing ci saranno anche dieci atleti provenienti dalla Romania, tra cui Costin Dinu e Andrei Ostrovanu, lo spagnolo Alexis Nicolas, gli italiani Vincenzo Di Nicola e Fabio Di Marco. Sul ring anche un match tutto al femminile tra la rumena Andreea Cebuc e la savonese Chiara Vincis già pluri campionessa italiana e mondiale. Immancabile in questa notte speciale dedicata alla kickboxing, anche il torinese Michele Mastromatteo che torna sul ring del Pala Gianni Asti, forte del titolo di Campione Europeo e Campione del Mondo nel 2022, ma che nell’ultima edizione di Thai Boxe Mania ha ottenuto un pareggio contro il fighter rumeno Marius Rotaru: sarà proprio al MO Fighting Show di ottobre che si ripeterà la sfida Italia-Romania tra i due atleti, prospettandosi così un match davvero combattuto.