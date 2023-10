Pallanuoto, è SuperGimmo Nicosia contro il Brescia: "Contenti ma fly down. Spero ce ne siano altre 1000 di queste partite"

"Sicuramente la prima partita in casa non ce l'aspettavamo così piena di belle sorprese, abbiamo strappato tre punti ad una squadra veramente in formazione, in crescita".

Il portiere della Rari Nantes Savona Gianmarco Nicosia è soddisfatto della vittoria contro il Brescia alla Zanelli. In una partita mozzafiato portata a casa per 11-10 grazie alla rete segnata a 4 secondi dalla fine da Durdic.

"E' un nuovo Brescia, ma di altissimo livello come lo è sempre stato, non ci scordiamo i trascorsi di questa grandissima squadra. Noi l'abbiamo affrontata sotto il punto di vista della coesione di squadra e ognuno ha fatto il suo - continua Nicosia - Sono veramente contento, che ci porti buoni prospettive per la prossima partita. Contenti ma fly down".

Proprio domani i ragazzi di Mister Angelini giocheranno in Len Euro Cup in Grecia contro il GS Apollon Smyrnis alle 14.30. Con un Super Gimmo particolarmente in forma. Lo hanno dimostrato le ottime parate contro il Brescia, soprattutto l'ultima a 30 secondi dalla fine sul 10 pari a Faraglia.

"Sono contento di aver portato in alto i nostri colori, di aver dato il mio e potevo fare sicuramente di più. Spero ce ne siano altre 1000 di queste partite" ha concluso il numero 1 biancorosso.