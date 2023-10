Varazze: è partito oggi il Bici FEstival 5.0

Dopo il grande successo delle quattro edizioni dal 2014 al 2017, ritorna con grande entusiasmo il 7/8 ottobre 2023 il tanto atteso Varazze Bici Festival 5.0. L’idea come sempre è quella di creare un evento totalmente gratuito di sport e divertimento incentrato sul mondo a due ruote e pedali e non solo.





La location principale dell’evento sarà il famoso Molo del Surf e il lungomare adiacente, dove saranno posizionate le strutture per lo show, quelle per la scuola Mtb e tutti gli spazi espositivi e test bike delle aziende invitate. Un’ ottima occasione per rilanciare l’immagine e l'entroterra di Varazze nel panorama Mountain Bike italiano, sfruttando la copertura mediatica di riders influenti che parteciperanno al festival (Torquato Testa, Diego Caverzasi, Alessandro Barbero, CPGANG, Francesco Colombo per citarne alcuni), ed anche la copertura offerta dei magazine e media che parleranno del grande evento.





Programma:

- Sabato:

9:00 – 22:00 Apertura area expo

9:00 – 12:00 MTB School by All Mountain Varazze

10:00 Partenza E-Bike tour (Andrea Bruno special guide)

11.00 Partenza Tour Panoramico Lungomare Europa

14:00 Warm up Jump Area con atleti

16:00 Mototerapia con Vanni Oddera e Massimo Bianconcini e maestri MTB

17.30 Show Freestyle (Molo Marinai D’Italia)

21:00 Show Freestyle Night (Molo Marinai D’Italia)





- Domenica:

9:00 – 19:00 Apertura area expo

9:00 – 12:00 MTB School by All Mountain Varazze e RAD school Genova

10:00 Partenza E-Bike tour (Francesco Colombo special guide) con pranzo a

Castagnabuona by ASD Goats Varazze

11.00 Partenza Tour Panoramico Lungomare Europa

14.00 Show Freestyle (Molo Marinai D’Italia)

15.00 Dimostrazione Accademia Italiana Pattuglia in bicicletta

17.00 Show Freestyle (Molo Marinai D’Italia)

18.00 Chiusura evento con ringraziamenti.