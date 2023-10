L'entusiasmo riaccende il mercato dell'Albenga. Gli ingauni provano il colpaccio Padovan

E' un curriculum sicuramente prestigioso quello di Stefano Padovan, attaccante classe 1994 scuola Juventus.

Un giocatorie duttile, da poter sfruttare su tutto il fronte d'attacco, con due campionati di Serie B e sette di Serie C alle spalle.

Un rinforzo sulla linea offensiva davvero importante in un campionato come quello di Serie D, ancor di più per una neopromossa come l'Albenga.

Già perchè la società ingauna sta puntando con forza l'ex giocatore (tra le altre) di Crotone, Vicenza, Pescara e Foggia.

La trattativa sta procedendo in maniera serrata e nei corridoi del Riva filtra un discreto ottimismo sul buon esito dell'operazione.