Quiliano&Valleggia, mister Ferraro sprona i suoi e vuole la svolta: "Dobbiamo fare punti, ne abbiamo bisogno"

"Domenica vogliamo fare punti, ne abbiamo bisogno".

E' un mese difficile quello che sta affrontando il Quiliano&Valleggia sempre sconfitto nelle prime 4 uscite da neopromossa nel campionato di Promozione.

E Mister Enrico "Chicco" Ferraro prova a spronare i suoi ragazzi dopo una settimana di analisi e confronto.

"C'e stato un sano incontro con tutti i giocatori, lo staff e la società. È un campionato nuovo, molto difficile, ma c'e però qualcosa che non va, non si riesce ad ingranare - ha detto Ferraro - Dobbiamo iniziare a muovere la classifica fare dei punti. Dopo 6 anni abbiamo costruito un gruppo, un gioco però abbiamo perso tante persone e ricostruire tutto non è facile".

Buoni segnali nonostante la sconfitta erano arrivati nella prima partita d'esordio con la corazzata Sestrese, poi è arrivato il buio. Ma il mister spera nel cambio di passo e ha chiesto aiuto ai tifosi, i Boys, chiedendogli di essere vicini alla squadra.

"Domenica contro il Camporosso sarà una partita di svolta. Stiamo cercando di portare i ragazzi a fare una battaglia" ha continuato il mister.

L'infermeria si sta piano piano svuotando, ma gli infortunati sono ancora diversi.

"Abbiamo perso Morchio con una lesione importante al quadricipite, rientra Buffo, forse riesco a far giocare Fanelli, però Grippo e Salani non saranno a disposizione. È un momento così".