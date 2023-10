Riuscire a interpretare il Finale in queste prime settimane di campionato è davvero complicato.

I giallorossi nel giro di pochi giorni sono infatti passati dalla rinunciataria prova in casa del Ceriale al bel successo odierno contro la Sestrese (la squadra candidata principe per il salto in Eccellenza), superata per 3-1.

In rete è andato anche Lorenzo Scalia, capitano di mille battaglie al Felice Borel.