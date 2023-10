E' un'analisi quella di Enrico Valmati che non si ferma ai freddi numeri.

La Sestrese può sicuramente recriminare per non aver sfruttato le occasioni da gol create contro il Finale, ma il tecnico verdestellato è pronto a sondare i motivi anche per cui ciò non è avvenuto.

Da qui i complimenti ai giallorossi di Monti, apparsi più determinati nel concretizzare negli ultimi 16 metri.