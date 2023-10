L'etiope Amensissa fa sua la 10 di Vado e Quiliano, record battuto in 31'28"

Dominio etiope doveva essere e così è stato alla 10 di Vado e Quiliano, la sfida sui 10 km di Vado Ligure (SV) inserita nel calendario nazionale Fidal e che alla sua nona edizione ha visto cadere il primato della corsa, per merito di Likneh Hunegnaw Amensissa che pur rimanendo ben lontano dal suo record personale di 29’26” ha corso in 31’28”, abbassando il precedente limite di 3”. Il portacolori della Runrace ha vinto una gara combattuta fino alla fine, con il connazionale Melse Balcha Mesfin secondo in 31’36”, Gabriele Gagliardi (Brancaleone Asti) terzo in 31’40” e Filippo Cesare Ba (Gav vertova) quarto in 31’48”.

Va in Etiopia anche il primato femminile e qui il progresso è ben più sensibile perché Kahsay Berhe Hajer ja chiuso in 33’57”, scendendo di 34” sotto il tempo stabilito dall’azzurra Valentina Gemetto lo scorso anno, Seconda piazza per la sua connazionale e compagna di colori alla Runrace Kidane Melka Sifen in 36’07”, terza Margherita Cibei (Atl.Alta Toscana) in 36’17”.

La gara era chiamata ad assegnare i titoli regionali sui 10 km, questi i vincitori: Ismaele Bertola (Atl.Cairo/A-J-P M), Ghebrehanna Savio (Team 42195/SM), Davide Briozzo (Asd RunRivieraRun/SM35), Carlo Cangiano (Cambiaso Risso/SM40), Andrea Giorgianni (Delta Spedizioni/SM45), Emiliano Dagnino (Asd Triathlon Savona/SM50), Valerio Brignone (Cambiaso Risso/SM55), Mauro Salvo (Atl.Varazze/SM60), Bruno Guadagnini (Pod.Savonese/SM65), Bartolomeo Bacigalupo (Maratoneti Genovesi/SM70), Arianna Tagliafico (Atl.Arcobaleno Savona/A-J-P F), Arianna Pisano (Atl.Vallecrosia/SF), Laura Scarafone (Rensen Sport Team/SF35), Martina Rosati (Atl.Alba Docilia/SF40), Chiara Poli (Delta Spedizioni/SF45), Marcella Ferraro (Pod.Savonese/SF50), Rosella Perata (Pod.Savonese/SF55), Ilaria Pasa (Delta Spedizioni/SF60), Susanna Scaramucci (Maratoneti Genovesi/SF65), Teresa Paolino (Marathon Club Imperia/SF70).

Ben 243 gli atleti che hanno tagliato il traguardo confermando come La 10 di Vado e Quiliano sia un riferimento assoluto nel calendario autunnale sulla distanza dei 10 km, ormai completamente sdoganata anche a livello internazionale tanto da avere un proprio campionato mondiale. Merito della società organizzatrice, la Podistica Savonese, ma anche di chi ha creduto nelle potenzialità dell’evento, dalla Provincia di Savona e dai Comuni di Vado Ligure e Quiliano che hanno patrocinato l’evento alla Protezione Civile di Vado Ligure e all’Associazione Nazionale Alpini che hanno dato il loro fondamentale contributo alla gestione della manifestazione, alle tante associazioni e sponsor che hanno sostenuto l’organizzazione e a cui va un sentito grazie. La gara era valida anche quale prima prova del campionato provinciale sulla distanza, che proseguirà con la 10 km inserita nella Savona Half Marathon del 25 novembre.