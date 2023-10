Basket, Abc Ponente: tanti riconoscimenti al club per la stagione 2022/23

Al galà delle società vincenti, a Genova, si sono svolte le premiazioni per la stagione 2022/23 presso la Casa delle Federazioni dove ABC Ponente ha ritirato i premi per i titoli della scorsa stagione, quello UNDER 19 con un'annata 2004-05 capace nel corso degli anni di fare bellissime esperienze, come Pallacanestro Alassio, sia in Liguria con la partecipazione all'Elite e al primo campionato Eccellenza nella nostra regione sia in tornei nazionali (Papini a Rimini, Garbosi a Varese, Vigevano) che internazionali a Marsiaglia dove giocarono con un certo Wembanyama 1° scelta Nba di quest'anno e quello UNDER 15 con i 2008/09 che hanno avuto la forza di replicare il titolo Under 14 in un campionato unico Silver e Gold.

"Siamo contenti di questi due titoli ma ci piace ricordare, come sempre, anche tutte le altre squadre: dal secondo posto dei ragazzi della Serie D e di quello Under 17 Gold al bel cammino Under 17 regionale arrivati ai play off, dai campionati di Serie C e Under 17 femminile al secondo posto Under14 élite, dai miglioramenti dell'Under 15 B alle ragazze Under 14 che hanno vinto il girone classificazione, dagli Esordienti arrivati al secondo e quarto posto in Regione alle mini cestiste Esordienti sul terzo gradino del podio."

In questa stagione New Baket ABC Ponente aggiunge due belle chicche con la partecipazione all'eccellenza in Liguria con l'Under 17 e addirittura in Piemonte con l'Under 15. Oltre a questi due campionati saremo ai nastri di partenza dei principali campionati maschili e femminili: dai senior maschili in D2 alle ragazze in C Femminile, dagli Under 19 a ben due squadre Under17, dall'Under 15 e 17 femminile all'Under 14 maschile finendo con due squadre Under 13 maschili e una femminile nell'accordo sempre più profiquo tra Alassio, Albenga e Ceriale."