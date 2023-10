Calcio. Doppio Jovanov e Turco, il Bragno ribalta il Pra ed aggancia la zona playoff

Tanti indizi in questo avvio di campionato stanno confermando la bontà del lavoro portato avanti in casa Bragno durante l'estate.

I biancoverdi grazie alla vittoria per 3-1 al Ferrando di Cornigliano hanno portato in un sol colpo a casa la seconda vittoria stagionale e il quinto posto in classifica, proiettando i biancoverdi addiritttura in zona playoff.