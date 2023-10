Calcio, Sestri Levante. Paolo Mancuso lascia con rammarico i corsari: "Qualcuno non riconosce il mio contributo per la storica promozione in Serie C"

E' una nota particolarmente piccata quella con cui l'ormai ex direttore sportivo del Sestri Levante, Paolo Mancuso, ha deciso di inviare agli organi di stampa dopo la separazione con il Sestri Levante.

Oggi i corsari hanno infatti annunciato l'arrivo di Carlo Musa alla guida dalla direzione sportiva del club.

Una decisione che, soprattutto nel metodo, fa fatica ad andare giù al dirigente levantino:

"Il 21 settembre - scrive Mancuso- durante un incontro con il presidente dell'U.S. Sestri Levante, sig. Stefano Risaliti, ho appreso l'intenzione della proprietà e del main sponsor Marco Del Gratta, di non rinnovare la collaborazione con il sottoscritto.

Accetto ma non condivido la decisione, che personalmente mi lascia molto rammaricato, considerati i risultati raggiunti e il rapporto consolidato negli anni con la dirigenza, in primis con il presidente stesso; proprio in virtù di quei rapporti mi sarei anche aspettato un comunicato e un ringraziamento ufficiale dalla società, cosa ad oggi non avvenuta. Evidentemente qualcuno dimentica il contributo sportivo che ho portato con l'attività di scouting svolta in prima persona, che ha permesso la costruzione di rose vincenti (in prima squadra con la conquista di campionato serie D e poule scudetto, che ha portato il titolo di Campione d'Italia a Sestri, e in juniores nazionale con la vittoria del campionato), e il reclutamento di giocatori di altissimo profilo.

Evidentemente qualcuno non ricorda che sono stato io a volere il mister Barillari alla guida della prima squadra. Ed evidentemente qualcuno non riconosce che il mio contributo è stato determinante per il raggiungimento della storica promozione in Legapro, che i nostri tifosi aspettavano da 74 anni. Concludo proprio con un pensiero rivolto ai miei tifosi a cui rivolgo un caro saluto, garantendo loro che questa gloriosa maglia avrà sempre un posto dentro di me.