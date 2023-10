Volley, Serie B2. Subito sorrisi e punti, Manitto e Leugio: “Non ci poniamo limiti”

Non poteva esserci inizio migliore per la formazione di Serie B2 dell’Albisola Pallavolo. La squadra di coach Francesco Valle ha vinto all’esordio nel rinnovato palasport Besio per 3 a 1 nel derby del girone contro l’Albenga. Primi due set di marca albisolese in cui Botta e compagne si sono imposte 25-16 e 25-20. Poi, la formazione ingauna ha rialzato la testa vincendo il terzo set 21-25. Iglina Albisola Pallavolo è poi riuscita a fare bottino pieno superando le avversarie 25 a 19 nel quarto e ultimo “round”.

Marta Leugio, nuovo acquisto della stagione, e Rebecca Manitto, tornata a vestire i colori biancazzurri dopo la vittoria da capitano della Serie C di due anni fa, commentano così (CLICCA QUI) l’esordio stagionale.