RunRivieraRun Half Marathon, conto alla rovescia per la 12esima edizione a Finale Ligure

La RunRivieraRun Half Marathon è molto più che una semplice mezza maratona del calendario nazionale Fidal. E’ lo specchio della bellezza rivierasca con il suo percorso che parte da Finale Ligure toccando tutti i suoi caratteristici borghi (Varigotti, Finalmarina, Finalpia, Finalborgo) ma poi va ad attraversare Borgio Verezzi, Pietra Ligure per concludersi a Loano nel suo porto turistico dando così uno sguardo d’insieme a tutta questa bellissima zona ligure. Non è casuale il fatto che nel corso della sua storia (la RunRivieraRun H.M. è alla sua 12esima edizione), migliaia di corridori siano venuti almeno una volta per gareggiare e visitare i luoghi di gara.

L’edizione di quest’anno fa parte del circuito Grand Prix Liguria Running e prenderà il via dalla località Malpasso di Varigotti alle ore 9:30. Come da tradizione gli organizzatori hanno scelto di concentrare tutte le energie sull’allestimento della mezza maratona garantendo anche il massimo dei servizi, come ad esempio le navette di collegamento fra le località di partenza e arrivo. Insieme alla mezza individuale è confermata però la staffetta, con passaggio del testimone dopo 8 km al passaggio di Finalborgo.

Il costo di partecipazione ammonta a 25 euro fino al 22 ottobre, per poi passare a 30 euro negli ultimi giorni con chiusura al sabato di vigilia. Per le società prevista un’iscrizione gratuita ogni 5. A tutti gli iscritti un ricco pacco gara con gadget tecnico e prodotti degli sponsor. Premi per i primi 5 arrivati uomini e donne assoluti e di tutte le categorie.

Alla gara anche quest’anno è abbinato un Progetto Charity, con una raccolta fondi volontaria per il Progetto Dementia Friendly Community di Pietra Ligure, teso all’adeguamento del centro storico dove attività commerciali, esercenti e gente comune che vivono la malattia dell’Alzheimer possano essere un esempio di vita e comprensione, in definitiva di inclusione nella comunità.

Ma i profondi significati che permeano la RunRivieraRun Half Marathon vanno anche oltre: non mancheranno infatti le associazioni MaratonABILI e PassiAMO anche Noi, che saranno presenti come sempre per dare il loro contributo di solidarietà e partecipazione spingendo chi non può correre in autonomia. Grazie alla presenza costante dei Comuni di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, della Regione Liguria, della Provincia di Savppona ma anche delle decine di volontari pronte a impiegare la loro domenica nella gestione dell’intero percorso, la RunRivieraRun Half Marathon è pronta per scrivere un altro pezzo di storia.