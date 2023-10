Rugby. Il Savona inizia al meglio vincendo il derby contro la Pro Recco. Coach Costantino: "Decisivi coraggio e tenacia"

Un Savona determinato e disciplinato parte in quarta e non fallisce il primo appuntamento della stagione, registrando così la prima incredibile vittoria per la compagine savonese contro i cugini di levante grazie al risultato di 33-14. La gara inizia con tanto entusiasmo da parte dei padroni casa, che dopo pochi minuti marcano con Briano la prima meta, capitalizzando una bellissima azione multifase. Dopo 15 minuti il Savona continua a spingere sull'acceleratore, segnando la seconda meta grazie ad una fulminea ripartenza vicino alla ruck del mediano di mischia Marco Bernat autore di un'ottima prestazione.

I biancorossi continuano con il loro gioco fino al 30', registrando un lieve calo alla fine del primo tempo, subendo una meta dalla compagine recchelina, a firma del giovane mediano Benvenuto (tr. Romano). Nel secondo tempo cala il ritmo della partita. I ragazzi della torretta, sospinti dalla grande cornice di pubblico del Fontanassa, capitalizzano tutte le occasione possibili, con Filippo Serra che fa registrare un grandissimo 7 su 8 dalla piazzola. Dopo una meta degli ospiti marcata da Canoppia (tr. Romano) che sembra riaprire la partita, arriva la meta all'80 di Franceri che chiude definitivamente i giochi. Si conclude cosi una partita corretta da parte di entrambi le formazioni e una grande emozione da parte del Savona che batte il Recco, maggiore riferimento rugbistico ligure degli ultimi 20 anni.

Il commento di Andrea Costantino, allenatore del Savona: "Coraggio e tenacia, sono state le armi in più del Savona. Se dovessi fare un'analisi tecnica della partita, è mancata un po' di gestione tattica della partita che non ci ha permesso di guadagnare i 5 punti. Sono comunque estremamente soddisfatto della partita dei ragazzi che hanno dato tutto in campo. Ringrazio anche chi ha giocato meno, ma ha sostenuto la squadra fino all'ultimo". L'allenatore della mischia Tedone, ex della partita insieme a Royne Correoso - tra i migliori in campo insieme ad Antonio Maruca ed a Guido Paoletti si ritiene estremamente soddisfatto della prestazione, in particolare da parte del pacchetto di mischia.

La sua dichiarazione a fine partita: "Grande intensità da parte dei ragazzi, che non hanno patito l'emozione e hanno giocato un'ottima partita. Lavoreremo per far sì che questa voglia e intensità rimangano costanti durante l'intera stagione". Si chiude così una giornata storica per il Savona, un giorno che la società non dimenticherà ma