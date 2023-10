Insuperabile Chiara Vincis, a Colombes arriva il titolo mondiale di Savate Combat (FOTO E VIDEO)

La savonese Chiara Vincis, atleta della Asd Kick Boxing Savate Savona, guidata dal Maestro Andrea Scaramozzino è diventata la nuova campionessa del mondo di Savate.



E così Chiara Vincis mantiene la promessa fatta in onore del suo ex datore di lavoro Mauro Diotto (Presidente provinciale dello CSEN di Savona) recentemente scomparso e col quale Chiara era molto legata affettivamente.



Sabato sera a Colombes (cittadina francese che dista 10 km da Parigi) in un palazzetto gremito di pubblico si è disputato il match con il palio il titolo iridato: dopo un duro scontro durato quattro riprese da due minuti Chiara, membro della Nazionale Italiana Fight1 convocata dai direttori tecnici Alessandro Zini e Domenico Iaia, si è rivelata più incisiva della sua avversaria portando colpi più forti con la grinta che da sempre la contraddistingue.

Una prova che ha convinto anche il pubblico francesce, pronto a sostenere la beniamina di casa Samira Bounhar, ma capace di riconoscere con sportività e competenza le grandi qualità di Chiara Vincis.

"Questi importanti palcoscenici internazionali, regalano fantastiche emozioni - racconta il Maestro Scaramozzino - partendo dalla presentazione del match, passando per il fantastico inno di Mameli che ci ha dato una carica enorme, fino alla conquista della cintura mondiale.

Ora però nessuna pausa per la nostra Chiara che sarà nuovamente impegnata in un match di k1 il 21 Ottobre a Torino nel galà MO FIGHTING SHOW contro la campionessa Rumena Andreea Cebuc.

Ringraziamo doverosamente la nostra federazione con i suoi CTN ma anche il settore sportivo del Comune di Savona con l’assessore e l’ufficio sport che comunque cerca sempre soluzioni per far sì che Chiara si possa allenare continuamente e più volte al giorno, ed è proprio per questo motivo - conclude Scaramozzino - che questo titolo lo vogliamo condividere con tutti voi".