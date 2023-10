Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. E'il 5 il numero di stanotte. Millesimo macchina da gol, Old Boys Rensen chirurgico contro lo Speranza

Il Millesimo continua a lanciare segnali importanti, non solo in campionato, ma anche in Coppa Liguria di Prima Categoria.

I 90 minuti contro il Vadino, al Riva, hanno ribadito la qualità offensiva dei valbormidesi, vincenti 5-2 sugli arancioneri.

A nulla è valsa la doppietta di Hamati per gli ingauni, a cui hanno replicato con due gol Siri e Salvatico. Nel finale il rigore del pokerissimo realizzato da Villar.

Cinque sono invece i gol incassati dallo Speranza in casa dell'Old Boys Rensen. Una serata no per i rossoverdi, ampiamente rimaneggiati, anche per merito delle capacità balistiche dei genovesi, autori di una rete più bella dell'altra.

Le graduatorie.