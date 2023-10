Giudice Sportivo, Serie D. Rinviato il verdetto su Rg Ticino - Città di Varese, nell'Albenga Likaxhiu entra in diffida

Bisogner aspettare ancora qualche giorno prima di conoscere l'esito del ricorso dell' Rg Ticino contro il Varese.

La delibera del Giudice Sportivo è ancora in stand by sul portale della LND, in attesa delle verifiche degli organi competenti.

Nel frattempo sono state pubblicate, come prassi, le sanzioni settimanali.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE

Eyram Leveh (Vogherese) per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio.

​SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA

Luca Marchisone (Bra)

per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

Cristian Tos (Bra)

per intervento falloso su un calciatore avversario lanciato a rete senza ostacolo.

Lorenzo Bregasi (Città di Varese)

per proteste all'indirizzo del Direttore di gara.

Leonardo Tambussi (Derthona)

per somma di ammonizioni.

Giuseppe Monteleone (Pont Donnaz HAE)

per somma di ammonizioni.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

Mateo Likaxhiu (Us Albenga)