Sup Team Savona: doppio terzo posto per Sara Oddera sul lago di Aiguebelette

Domenica 8 ottobre si è svolta una giornata di gare di SUP in Savoia nota regione della Francia e precisamente sul lago di Aiguebelette, splendida riserva naturale. La gara fa parte del circuito dell’”Alpine Lakes Tour”.

Al mattino la long distance si svolge su tutto il perimetro del lago (12km), al pomeriggio la technical race prende vita di fronte alla spiaggia “du sogey” con 3 giri complessivi, tante boe e due passaggi sulla spiaggia con la tavola in mano.

Sara Oddera, la portacolori del Sup Team Savona ottiene due onorevoli terzi posti assoluti nella categoria femminile sia nella long distance che nella gara tecnica con la sua Sic Maui modello RS.

Sara è ora in preparazione per il prossimo importante appuntamento: Campionati del mondo in Tailandia Le gare si svolgeranno sul mare a novembre nella città di Pattaya. Sara affronterà la gara sprint, la technical e la long distance nella sua categoria d’età (master 50+)