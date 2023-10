Pallavolo: la Fipav delibera le decisioni della Consulta e le date di Coppa Liguria, Serie C e D regionali

Domenica 8 Ottobre 2023 si è tenuta, presso la Sala Riunioni Hotel Ariston Montecarlo a Sanremo, la Consulta Regionale FIPAV della LIGURIA per discutere su vari argomenti inerenti alla fase regionale dei campionati giovanili e i relativi campionati territoriali, al programma di qualificazione Atleti e all’organizzazione del Volley Day.

Presente il Comitato Regionale al completo e i tre presidenti dei CT; Ornella Testa per il Ponente, Paolo Bassi per il Centro e Franco Bocchia per il Levante.

Sono state definite le date e le formule di svolgimento delle varie fasi finali i vari campionati giovanili in programma nel periodo Aprile, Maggio e Giugno 2024. Alle finali regionali di ogni campionato, parteciperanno le prime classificate di ciascun territorio e una quarta squadra che uscirà dal triangolare delle seconde classificate nei rispettivi territori.

Inizierà a breve il programma di qualificazione atleti che coinvolgerà un gran numero di ragazzi e ragazze in tutta la regione. Nei vari raduni saranno presenti tecnici del CQR e CQT pronti a collaborare con i tecnici dei territori e a rendersi disponibili a incontri di carattere tecnico mirati alla qualificazione dei giovani pallavolisti liguri.

Il Volley Day, tradizionale manifestazione che il CR organizza ogni anno a inizio stagione, si svolgerà nel primo weekend di novembre a Genova. Nell’occasione saranno premiate le società e gli atleti distintisi nella stagione precedente.





Intanto sabato 23 settembre è iniziata ufficialmente la stagione 2023-24 con la partenza delle gare della prima fase della Coppa Liguria. Nel settore maschile hanno partecipato 10 squadre suddivise in 3 gironi (due gironi da 3 squadre e uno da 4); nel settore femminile le squadre partecipanti sono state 13 suddivise in 4 gironi (tre da 3 squadre e uno da 4). La prima fase è terminata domenica 8 ottobre.

La seconda fase si disputerà a fine campionati (semifinali) ed avrà come protagoniste le quattro vincenti dei gironi femminile e le tre vincenti gironi maschili più una quarta squadra che sarà determinata da un triangolare fra le tre seconde dei gironi (questo triangolare si disputerà presumibilmente nel weekend del 11-12 maggio 2024 (sede da definire).

Le 4 squadre semifinaliste del torneo maschile si affronteranno in gara unica di semifinale, (con sorteggio per determinare la composizione delle 2 gare) e si disputeranno indicativamente nel weekend 18/19 maggio 2024 con luogo e orari da stabilire.

Le 4 squadre semifinaliste del torneo femminile si affronteranno in gara unica di semifinale, (con sorteggio per determinare la composizione delle 2 gare) e si disputeranno indicativamente nel weekend 25/26 maggio 2024 con luogo e orari da stabilire.

Le finali (maschile e femminile) saranno disputate in data e sede da stabilire (indicativamente nel weekend del 1/2 GIUGNO 2024)

Sono on-line sul portale www.fipavliguria.it i calendari di gara 2023/2024 definitivi per i Campionati Regionali di serie C e D.

Ecco le date di inizio campionati.





Serie C femminile (due gironi) : 21 ottobre 2023 (con termine prima fase 18 febbraio 2024)

Serie D femminile (2 gironi) : 21 ottobre 2023 (con termine prima fase 24 marzo 2024)

Serie C maschile (girone unico) : 28 ottobre 2023 (con termine 05 maggio 2024)

Serie D maschile (girone unico) : 28 ottobre 2023 (con termine 05 maggio 2024)

La seconda fase dei campionati femminili sarà illustrata dalla FIPAV Liguria con un comunicato dedicato che uscirà prima dell’inizio campionati (21 ottobre 2023).