Il Golfo dell'Isola aspetta il gran finale della Golden Trail World Series

Si avvicina il Gran Finale delle Golden Trail World Series 2023 con Il Golfo dell’Isola Trail Race, dal 19 al 22 ottobre, e numerosi sono gli appuntamenti che animeranno la riviera di Ponente in occasione dell’atteso evento, supportato da Salomon e organizzato tra Golfo dell’Isola e TriO Events, con il sostegno di Regione Liguria e dei Comuni di Noli, Spotorno, Vezzi Portio e Bergeggi.





Primo fra tutti, la presentazione ufficiale mercoledì 18 ottobre alle ore 19, degli atleti in campo nella finalissima presso l’Expo Village alla Terrazza a mare “Ferrer Manuelli” di Spotorno. Sarà un momento di festa e di celebrazione collettiva dei migliori dai 5 continenti che si sfideranno sui tracciati liguri, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Al termine, i trail runner resteranno al villaggio con i propri fan per firmare i poster della manifestazione.





Il Golfo dell’Isola ha, inoltre, strutturato un programma di trekking gratuiti sui sentieri del Trail per consentire, anche a chi non corre, di fruire delle bellezze che i finalisti avranno modo di scoprire. Con il supporto di una Guida Ambientale Escursionistica locale verrà illustrato il patrimonio paesaggistico, naturalistico e storico custodito dal territorio. Per tutti gli incontri è obbligatoria la prenotazione alla Casa del Turismo di Spotorno (tel. 019745379).





I TREKKING PRE-EVENTO: 14 E 15 OTTOBRE

Sabato 14 ottobre partenza alle ore 10.30 sulla Via Antica Romana a Spotorno per un anello di 8 km con D+ 430 mt. (difficoltà E) sull’itinerario del prologo, che raggiunge le alture di Spotorno e Bergeggi con un panorama mozzafiato sul Golfo dell’Isola e sulla Liguria, accompagnati dai profumi della macchia mediterranea. Domenica 15 ottobre, dalle ore 10.30 dalla Chiesa di S. Francesco Noli, al via il trekking di 12.5 km con D+ 550 mt. (difficoltà E) sul percorso della finale. Sarà possibile esplorare il promontorio di Capo Noli e San Michele con i suoi tesori di pregio naturalistico e storico, noti per il passaggio di personaggi illustri come Dante Alighieri e il Capitano Enrico d’Albertis.





HIKE SUPPORT&TASTE: DAL 19 AL 22 OTTOBRE

Per raggiungere i punti strategici della competizione per assistere al passaggio degli atleti e incitarli, sono previsti anche trekking guidati gratuiti con sosta pic-nic. Giovedì 19 ottobre, in occasione del prologo femminile, e venerdì 20 ottobre, per il prologo maschile, si terrà una camminata sul Monte Mao (4.5 km, D+ 250 m), con ritrovo alla Casa del Turismo di Spotorno (ore 15.10) e a Bergeggi (ore 15.15). Sabato 21, in vista della gara femminile, e domenica 22 ottobre, per la maschile, un itinerario a Torre delle Streghe (8 km, D+ 120 mt) con ritrovo al Ristorante Ferrin Le Manie (ore 8.45).





GOLDEN HIKE &TASTE: 20 E 21 OTTOBRE

Nel weekend della kermesse i trekking nei luoghi del Golfo dell’Isola Trail saranno associati a una degustazione (a pagamento) di prodotti tipici locali. Venerdì 20 ottobre verrà riproposto il percorso da Spotorno a Noli lungo l’antica Via Romana, con ritrovo alla Casa del Turismo di Spotorno (ore 11.30). Sabato 21 ottobre dal Municipio di Vezzi Portio e dalla Salita Magazzeno Bergeggi partiranno (ore 15.30) due passeggiate nei relativi borghi con aperitivo a tappe.





DI CORSA ANCHE I GIOVANISSIMI: 21 OTTOBRE

Sabato 21 ottobre alle ore 16 anche i bambini fino ai 7 anni e i ragazzi da 8 a 17 anni potranno vivere le emozioni delle GTWS con un trail promozionale a Noli. I primi sono chiamati a correre un circuito cittadino di 500 mt con suggestivo passaggio in via Fiumara, sotto il ponte vecchio, mentre i più grandi un percorso di 3 km con D+ 100 mt sull’ultimo lap del Golfo dell’Isola Trail Race, transitando anche nel castello di Noli. Alle ore 17.30 si terrà la premiazione sul palco all’arrivo. Sul sito tutte le informazioni, mentre le scrizioni sono aperte su https://shorturl.at/cdjlN





IL PROGRAMMA DEL GOLFO DELL’ISOLA TRAIL

Il programma prevede lo svolgimento a Spotorno di un prologo crono di 8,7 km con 400 m D+ giovedì 19 (donne, ore 16.30) e venerdì 20 ottobre (uomini, ore 16.30). Le sfide principali a Noli sono previste sabato 21 (donne, ore 9.45) e domenica 22 ottobre (uomini, ore 10) su 26 km con 1.430 m D+. Anche 800 amatori e appassionati avranno la possibilità di correre insieme ai numeri 1 della disciplina iscrivendosi su ilgolfodellisolatrail.com Le gare daranno vita a una classifica Open ed Elites, oltre a un ranking a squadre delle migliori Golden Trail National Series. Il cuore delle competizioni, trasmesse in diretta su Eurosport e su 70 emittenti tv, sarà la Fan Zone in Piazzetta Chiappella a Noli, dove gli atleti di fama mondiale transiteranno 6 volte lungo il percorso.





LE GOLDEN TRAIL WORLD SERIES

Le Golden Trail World Series nascono per celebrare il trail running attraverso una selezione degli eventi più iconici nel mondo. Zegama, Marathon du Mont-Blanc, Dolomyths Run, Sierre-Zinal, Pikes Peak Ascent, Mammoth 26k e la stessa finale nel Golfo dell’Isola sono state, quindi, selezionate per lo scenario, il carattere della sfida, la storia e l’atmosfera che sono capaci di offrire, sia ai partecipanti sia al pubblico. La classifica generale viene stilata considerando i tre migliori risultati di ciascun corridore nelle sei gare, al termine delle quali i primi 30 uomini e donne accedono alla finale in provincia di Savona, così come i primi 3 uomini e donne delle 23 Golden Trail National Series.