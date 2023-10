Pallanuoto. La RN Savona non demerita nonostante la sconfitta con il Recco. Guidi: "Una bella partita contro i più forti del mondo"

Una sconfitta resta una sconfitta, ancor di più in un derby, ma le precarie condizioni della Rari Nantes Savona, complici i postumi influenzali di un buon numero di giocatori, non hanno intaccato quanto di buono ha saputo fare la squadra di Angelini da inizio stagione.

Una convinzione ben presente anche all'interno della squadra biancorossa, come confema il difensore Mario Guidi:

"Abbiamo fatto una bella partita in una piscina storica con la squadra più forte del mondo. Con il Recco bisogna cercare sempre di fare meno errori possibile. Ma siamo ad inizio stagione e dobbiamo lavorare ancora molto con il nostro allenatore per correggere i nostri errori, per questo ci impegniamo ogni giorno. Ora dobbiamo pensare alle prossime sfide sabato a Savona con l’Ortigia e giovedì prossimo a Budapest con il Vasas”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 4^ giornata della Regular Season del Campionato Di Serie A 1 in programma sabato 14 ottobre. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Zanelli” di Savona con il C.C. Ortigia 1928. L’incontro avrà inizio alle ore 13,00.