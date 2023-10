Loano ha battezzato la nuova stagione del Minibasket, domenica 200 bimbi hanno affollato il PalaGarassini

Domenica 8 ottobre presso il PalaGarassini di Loano una giornata all’insegna del puro divertimento insieme ai bambini di tutta la provincia di Savona. Infatti la Federazione ha designato Loano come sede per inaugurare la stagione sportiva minibasket 2023/24.

Spiegano dal Basket Loano Garassini: “Al mattino circa 80 bambini delle annate dal 2017 al 2015 hanno giocato tante partite mescolati fra loro senza alcuna rivalità, all’insegna del puro divertimento; stessa storia nel pomeriggio, quando 110 miniatleti delle annate dal 2014 al 2012 hanno giocato tante partite tutti mescolati fra loro dimostrando lo sport nella più bella definizione ossia che è elemento di unione e di divertimento”.

“Ringraziamo i presidenti Andrea Maineri e Paola Gioncada, per l’ottima riuscita della manifestazione. Grazie anche al sindaco Lettieri Luca e all’assessore allo sport Enrica Rocca, per aver messo a disposizione l’impianto e le attrezzature per l’ottimo risultato dell’evento importantissimo per il movimento provinciale del minibasket”.

In serata trasferimento collettivo per grandi e piccini verso il PalaGuzzetti dove alle 18.30 la prima squadra maschile ha iniziato il suo cammino nel campionato di Prima Divisione Regionale incontrando la squadra bianco-verde di Sanremo.

I ragazzi del nuovo staff composta da Lupi-Cacace hanno dato atto ad un'ottima prova realizzativa sfiorando i 100 punti. I loanesi sono partiti forte in attacco correndo bene il campo sfruttando le occasioni in contropiede, mentre a difesa schierata sono stati bravi ad alternare tiri sia da tre punti che da vicino canestro, che han permesso il primo allungo della partita. Ma Sanremo non ha mollato la presa ed all'intervallo, causa difficoltà loanesi nel prendere le misure ai chili e ai centimetri del centro sanremese Colombo, i ragazzi bianco-rossi hanno visto i sanremesi ancora aggrappati alla partita.

Al rientro dagli spogliatoi però è un'altra musica: i ragazzi di coach Lupi partono fortissimo “bombardando” da tre punti: quest'ottima prova funambolica permette l'allungo decisivo già nel terzo periodo. La partita poi prosegue senza che Sanremo possa impensierire i ragazzi capitanati da Bussone, autore di ben 40 punti.

Tabellino della partita:

TAVERNA 0

GIUSTO BELLANDO 6

TASSARA 12

VACCAREZZA 6

BORGNA 15

GIROMINI 8

PATRONE 10

VOLPI 2

BUSSONE 40

CASTELLAZZI 0

All. Lupi - Ass. Cacace