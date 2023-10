Calcio. Marinelli torna ad Albenga e consegna la coppa della vittoria del campionato di Eccellenza

E' stata una serata in salsa ingauna per Simone Marinelli, pronto a tornare nella Città delle Torri in una sorta di duplice veste.

L'occasione è stata utile per ritrovare nel "quartier generale" di Re Carciofo gli amici della cavalcata in Serie D,: Pietro Buttu e Viviano Rolando, entrambi ora all'Imperia, ma soprattutto per sanare una cesura che si era aperta con la piazza subito dopo la vittoria dello scorso campionato di Eccellenza.

L'ex presidente bianconero ha infatti riconsegnato nelle mani dei rappresentanti della tifoseria il trofeo della vittoria del campionato, un atto che arriva finalmente a chiudere mesi di tensione con la tifoseria bianconera.