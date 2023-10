Rally. Al Terra Sarda quarto posto per Mattia Pastorino e Gabriele Priante

Da venerdi 6 a domenica 8 ottobre si sono accesi i motori per l'ultimo appuntamento sardo valido per la Coppa Italia rally di zona, il RallyTerra Sarda. Al via 110 equipaggi che si sono dati battaglia sugli oltre 70 km di prove speciali.

L'equipaggio composto dal copilota savonese Mattia Pastorino in coppia con il giovane pilota canavesano Gabriele Priante, con la loro Renault Clio Rally5 preparata dalla Scaccomatto Racing, hanno affrontato prova dopo prova in un continuo crescendo concludendo al 4°posto ma evidenziando in alcune prove anche risultati da podio.

Come sottolineato dal pilota "Una gara tecnica, complessa e molto insidiosa, estremamente diversa rispetto a quelle a cui siamo abituati in Piemonte e Liguria"

A far da cornice alla competizione sarda è location di Porto Cervo che con il suo fascino ha dato alla manifestazione ancora più lustro.