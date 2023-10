Pesca Sportiva: la coppia C. Bellia-Lillo si aggiudica la XVII edizione del 'Trofeo Roccatagliata'

Domenica 8 ottobre 2023 alle ore 17:00, nell’accogliente porto turistico Marina di Varazze, in via dei Tornitori, davanti alla sede dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, si è tenuta la premiazione della diciassettesima edizione del "Trofeo Roccatagliata", coordinata da Alberto Patrucco e Mauro Agostini, rispettivamente Presidente e Dirigente del sodalizio organizzatore dell’evento, seguito dal sempre apprezzato rinfresco a base di "fügassa e un goto di vin", riservato ai pescatori partecipanti e loro congiunti.

Il Trofeo di questa XVII edizione se lo è aggiudicato la coppia C. Bellia-Lillo, premiata dall’Assessore Mariangela Calcagno, intervenuta in rappresentanza del Sindaco Ing. Luigi Pierfederici, impegnato a presenziare in altre manifestazioni in programma nella "Città delle Donne". Seconda coppia classificata A. Patrucco-L. Bolla. Le restanti 8 coppie partecipanti si sono classificati al terzo posto, non avendo portato alla pesa nessuna preda (bottiglie di plastica e altri rifiuti raccolti in abbondanza, per ora, non vengono considerati ai fini della classifica finale). Il premio speciale al primo classificato nella categoria Junior è stato assegnato a Damonte Federico.

Si, è vero, sabato 7 ottobre, il giorno del raduno, poco pescato ma una bella mattinata di sole, un mare accogliente e uno spettacolo da sogno e …, domenica 8 ottobre, dopo la premiazione delle due coppie qualificatesi, ai partecipanti è stato consegnato di tutto e di più con un’imparziale sorteggio, grazie a Elena e Federico che si sono resi disponibili a "pescare" i nominativi messi nel "secchio" tenuto da Mauro (quello per il pescato, vista la dimensione, perché quello che si portano dietro per i rifiuti è molto più grande).

Come da abitudine dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, quella organizzata è stata una manifestazione ludico amatoriale di traina costiera non competitiva, con particolare attenzione alla promozione della sensibilizzazione al mantenimento della Biodiversità Marina e alla conservazione dell’Ambiente, a chiusura della stagione di incontri e raduni di pesca del 2023. Ma, l’impegno del sodalizio a favore dell’Ambiente continuerà, sia nelle classi che sugli arenili, per cercare di trasmettere agli alunni e studenti delle scuole varazzine il rispetto per mare, terra e cielo: … per il Pianeta che ci ospita.