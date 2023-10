Calcio. Michele Marcolini affronta stasera l'Italia: "Momento difficile per gli Azzurri, ma noi italiani sappiamo reagire proprio nei momenti difficili"

Sarà una serata speciale per Michele Marcolini. Dopo aver concluso la sua carriera da calciatore, l'ex centrocampista savonese ha compiuto il grande passo trasferendosi a Malta, dove ora siede sulla panchina della nazionale locale. L'incontro in calendario questa sera contro l'Itali, valido per le qualificazioni ad Euro 2024, rappresenta un po' un "derby" personale per lui, ma non sottovaluta gli azzurri, nonostante le recenti controversie legate al calcio scommesse.

Marcolini riconosce che l'Italia stia attraversando un momento complicato, tuttavia la considera ancora tra le migliori squadre d'Europa e del mondo. Malta cercherà di mettere pressione sull'Italia, dando il massimo in campo, consapevole del valore degli Azzurri.

"II cambio di allenatore da Roberto Mancini a Luciano Spalletti potrebbe rappresentare uno stimolo aggiuntivo per la nazionale italiana. Questo cambio - ha raccontato Marcolini - può avere un impatto sia a livello mentale che fisico, spingendo i giocatori a dare il massimo senza scuse. Non poteva esserci una scelta migliore rispetto a Spalletti".