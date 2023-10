Calcio, Prima Categoria A. Antipasto serale in salsa orange, alle 20:30 c'è Ospedaletti - Vadino

Entrambe sono state sconfitte nel cuore della settimana in Coppa Liguria, ma Vadino e Ospedaletti stanno vivendo un momento diametralmente opposto in campionato.

Gli orange sono ancora alla rircerca dei primi tre punti in graduatoria (appena un pareggio raccolto in tre gare), nonostante le buone aspettative estive, al contrario gli ingauni di mister Giunta non hanno deluso le aspettative, viaggiando a punteggio pieno (ma con un punto di penalizzazione).