Calcio. Prima Categoria B. Espulsioni, rigori sbagliati e tre reti, lo Speranza batte la Spotornese e trascorre la notte al secondo posto

E' stata una serata calcisticamente particolare al Ruffinengo di Legino, con tanti colpi di scena nel 3-0 con cui i rossoverdi di mister Girgenti si sono aggiudicati l'anticipo del girone B di Prima Categoria.

Si parte con il gol di Titi da calcio d'angolo, poco prima del quarto d'oro di gioco, ma è la ripresa a condensare la maggior parte degli episodi clou.

A inizio ripresa Berruti è strepitoso a respingere il rigore calciato da Fabbretti, pochi minuti prima del raddoppio per lo Speranza realizzato da Conti.

La Spotornese a dieci dalla fine conferma la propria serata no dal dischetto, con al traversa centrata da Sciutto.

E' il preludio del sigillo finale per il team di mister Girgenti, messo a segno da Cham a pochi secondi dal triplice fischio finale.

Oltre il danno la beffa per i biancazzurri, rimasti in nove uomini per la doppia espulsione di Brini e Intili.

