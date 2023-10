Pallanuoto. La RN Savona si conferma contro l'Ortigia. Bruni e Nicosia: "Grande partita contro una squadra competitiva"

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con il C.C. Ortigia 1928, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 4^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2023/2024. 8 a 7 è stato il risultato finale della partita in favore della squadra savonese. Una partita al cardiopalma, giocata punto a punto con il Savona che nel quarto tempo si è portato sul più tre e nel finale è riuscito a contenere gli attacchi dell’Ortigia portando a casa la vittoria.

Il centroboa savonese, Lorenzo Bruni, commenta: “Oggi abbiamo vinto contro un’ottima squadra. Noi quest’anno siamo più competitivi, ma anche le altre squadre si sono rinforzate proprio come l’Ortigia. E’ un campionato bellissimo ed è un periodo pieno di partite, ma questa è la cosa bella, giocare così spesso. Non abbiamo il tempo né di festeggiare né di leccarci le ferite. Oggi siamo felici per questa vittoria, ma già da lunedì prepareremo la difficile partita col Vasas a Budapest e poi l’incontro con la Roma in Campionato”.

Il portiere savonese, Gianmarco Nicosia, afferma: “Sono contento, abbiamo fatto una partita di alto livello. Abbiamo fatto alcuni errori, ma stiamo lavorando molto in questo periodo proprio per migliorare”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 2^ giornata dei Preliminary Round della Len Euro Cup in programma giovedì 19 ottobre. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Komjadi” di Budapest con gli ungheresi dell’A-HID Vasas Plaket. L’incontro avrà inizio alle ore 20,00. La partita sarà trasmessa in diretta sulla LEN TV.

Questo il tabellino della partita.

BPER R.N. SAVONA – C.C. ORTIGIA 8 – 7

Parziali (2 – 1) (1 – 2) (3 – 2) (2 – 2)

TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli, Vavic 1, Rizzo 2 (di cui 1 su rigore), Urbinati, Bruni 3, Campopiano, Guidi 1, Durdic, Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini.

Allenatore Alberto Angelini.

C.C. ORTIGIA: Tempesti, Cassia 1, Giribaldi, La Rosa, Di Luciano 2, Cupido 1, Bitadze 1, Carnesecchi, Condemi, Inaba 1, Ferrero 1, Napolitano, Calabresi.

Allenatore Stefano Piccardo.

Arbitri: Bruno Navarra di Roma e Fabio Ricciotti di Roma.

Delegato Fin: Enzo Carannante di Torino.

Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 1 / 8 + 1 rigore realizzato.

C.C. ORTIGIA: 2 / 9

Note:

Spettatori: 200.

Usciti per 3 falli: Nessuno.

A 1’35” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore dell’Ortigia, Piccardo.

Da segnalare che l’arbitro Fabio Ricciotti di Roma ha festeggiato oggi la sua centesima partita in Serie A 1.