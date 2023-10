Diano Marina celebra Diego Negri, vincitore del Premio internazionale Cristoforo Colombo per lo Sport

In occasione dell’anniversario dell’approdo di Cristoforo Colombo in America, si è celebrata giovedì a Genova la Giornata di Colombo. Un’opportunità per ricordare la figura del navigatore genovese ma anche per testimoniare la riconoscenza nei confronti dei liguri che hanno tenuto alto il nome di Genova, e della Liguria, in Italia e nel mondo. Tra questi c’è indubbiamente Diego Negri, il dianese medaglia di bronzo al Campionato Mondiale Star 2023, campione assoluto nella classe star per due anni consecutivi (2021 e 2022).