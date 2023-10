Servizio musicale unico per un matrimonio indimenticabile: Music Time, ricordi ed emozioni per sempre

Il matrimonio, il giorno più importante, ancora più magico con il duo di musicisti Angela Vicidomini e Alessio Briano di Music Time: un servizio ad hoc che ha il potere di suscitare emozioni indelebili nel tempo. E si sa che la musica è “l'ingrediente speciale” capace di scaturire ricordi che durano per sempre.

Nella vita, ci sono momenti irripetibili che rimangono impressi nella memoria e scaldano il cuore ogni volta che li ricordiamo. Questi momenti sono spesso accompagnati da una colonna sonora indimenticabile, che suscita emozioni profonde e ci trasporta in un mondo di sensazioni intime. Music Time è il duo di musicisti con esperienza trentennale che accompagna gli sposi in un viaggio straordinariamente unico.

Angela Vicidomini ha una voce che incanta e unisce l'anima alla melodia. Con esibizioni su reti televisive come Rai 2, Mediaset e l’emittente francese Antenne 2, Angela, che ha cantato anche con il grande Luciano Pavarotti, caratterizza con un tocco di classe ed eleganza ogni performance. Alessio Briano, voce, pianoforte e tastiere, porta con sé una vasta esperienza musicale. Ha calcato palchi di teatro, suonato in pianobar e contribuito a sessioni di registrazione in studio. Entrambi sono fondatori di Progetto Festival, una band tributo al Festival di Sanremo, che ha reso omaggio a uno dei festival musicali più amati nel mondo.

Angela e Alessio si sono esibiti al Casinò e al Teatro Ariston di Sanremo, in prestigiosi hotel di Montecarlo e sono stati tra i primi a raggiungere l’importantissima Fashion Week di Milano, portando il fascino della musica in passerella.

“Il nostro ‘viaggio musicale’ ci ha portato in luoghi bellissimi – commentano Angela e Alessio -. Con il nostro servizio musicale dedicato al settore wedding, che portiamo sia in tutta la Liguria che in Piemonte e altre regioni, ci impegniamo a rendere ogni momento del matrimonio indimenticabile – spiegano -. Copriamo tutte le fasi della cerimonia – spiegano -, personalizzando la nostra performance in base alle esigenze degli sposi”. Dalla musica di ascolto e acustico al genere dance o cantautorale, Music Time è una scelta di sicuro successo.

Tre decenni di esperienza, strumentazione di ultima generazione che garantisce una qualità audio eccezionale, possibilità di allestire fino a 3 punti musicali all'interno dello stesso evento e di ricevere la chiavetta usb con i brani eseguiti durante il matrimonio, per continuare a rivivere quei momenti speciali ogni volta che si desidera, e poi tanta passione e talento: “Dopo tanti anni di attività, la musica ci emoziona ancora di più ed è meraviglioso poterla condividere con chi si affaccia alla vita con una nuova famiglia e con persone che apprezzano il nostro stile”, concludono.

Un tocco di magia musicale al giorno più bello della vita, quello che si ricorda per sempre, con Angela Vicidomini e Alessio Briano, il duo di Music Time.

