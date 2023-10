Continua a stupire l'Albenga per determinazione, attenzione e voglia di superare ogni difficoltà pur di raggiungere il risultato.

Anche oggi, in casa di una big assoluta come il Varese, gli ingauni sono riusciti a riprendere per ben due volte i lombardi, trovando con Esposito in pieno recupero, la rete del 2-2 definitivo (QUI LA CRONACA COMPLETA) su calcio di rigore.